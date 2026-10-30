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Ministra de Educación y dos altos funcionarios son destituidos de sus cargos

El secretario de Comunicaciones y Estrategia, Héctor Ordóñez, informó sobre los cambios en la Secretaría de Educación, Instituto Hondureño del Transporte Terrestre e Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

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