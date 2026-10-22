Cárcel de Támara: recuperan módulo para 1,300 reos

​​​Distrito Central. Con nuevas cámaras de vigilancia, sistemas de servicios básicos reparados y espacios distribuidos en pabellones, las autoridades penitenciarias habilitaron un módulo remodelado en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, con capacidad para albergar a 1,300 personas privadas de libertad. La recuperación del edificio representó una inversión estimada de entre cinco y seis millones de lempiras, informó el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Walter Irán Amador Lacayo, durante la inauguración realizada este miércoles. En el acto también participó la secretaria de Derechos Humanos, Leda García Pagán, junto con otros funcionarios.

Uno de los principales cambios fue la incorporación de alrededor de 60 cámaras, destinadas a mantener vigilancia permanente en el interior del inmueble y en sus espacios abiertos. Además, se repararon las instalaciones eléctricas, las tuberías de agua potable y el sistema de aguas residuales. Aunque el edificio quedó completamente rehabilitado, las autoridades aclararon que los internos no podrán disponer de conexiones eléctricas individuales, debido a las restricciones establecidas para el funcionamiento del centro. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El módulo, que anteriormente era utilizado para albergar a personas sentenciadas, tendrá una nueva función: recibir a reclusos clasificados en los niveles de mínima y mediana seguridad. El proceso de distribución se completaría en los días posteriores a la inauguración, según lo previsto por las autoridades.