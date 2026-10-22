¿Destruirán túmulos ya instalados? SIT aclara situación en carreteras de Honduras

San Pedro Sula. La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) inspeccionará los reductores de velocidad instalados en las principales carreteras del país para determinar cuáles deben permanecer, ser modificados o demolidos por incumplir los requisitos técnicos. La medida fue anunciada por el ministro Aníbal Ehrler tras la aprobación de una iniciativa legislativa que busca regular la construcción de estos obstáculos viales.

El funcionario explicó que una parte de los túmulos existentes fue construida sin estudios técnicos y responde a decisiones particulares, como proteger establecimientos comerciales o forzar a los conductores a disminuir la velocidad al entrar en determinadas comunidades. Según señaló, estas estructuras no siempre se colocan en sitios donde realmente se necesitan y, en algunos casos, pueden comprometer la seguridad de quienes transitan por las carreteras. Ehrler indicó que, desde que asumió el cargo, la SIT ha eliminado entre 40 y 50 reductores ubicados en puntos donde no correspondían. También se han corregido otros cuyas dimensiones eran excesivas y podían ocasionar daños a los vehículos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Hasta ahora, explicó, parte de esos trabajos se ha coordinado con las alcaldías. Sin embargo, la nueva disposición permitirá establecer criterios técnicos y reglas más claras para autorizar la instalación de estas estructuras en la red vial.