Ministro de la SIT identifica empleados que no cumplen sus funciones

Tegucigalpa, Honduras.

El ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, informó que durante una revisión interna se detectaron irregularidades en la planilla de la institución, entre ellas empleados que no se presentan a trabajar e incluso otros que residen fuera del país, pero continúan recibiendo salario. El funcionario explicó que este lunes 10 de febrero se realizó un censo del personal como parte de un proceso de verificación, para confirmar quiénes cumplen efectivamente con sus funciones dentro de la Secretaría.

Según detalló, los resultados preliminares evidenciaron que varias personas incluidas en la planilla no desempeñan labores en la institución ni asisten a sus puestos de trabajo, situación que motivó a tomar medidas inmediatas. Ante estos hallazgos, la SIT decidió cerrar temporalmente sus instalaciones por algunas horas, con el fin de completar la verificación del personal y recopilar la documentación necesaria que permita aplicar las sanciones correspondientes conforme a la ley. Ehrler señaló que este proceso forma parte de una reestructuración institucional orientada a mejorar la eficiencia y el uso adecuado de los recursos públicos.