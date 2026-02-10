Congreso Nacional abre agenda legislativa enfocada en derechos de las mujeres

Tegucigalpa, Honduras.

La vicepresidenta del Congreso Nacional, Johana Bermúdez, sostuvo este martes un encuentro con representantes del Foro de Mujeres Políticas y de ONU Mujeres, con el objetivo de iniciar una agenda legislativa consensuada que priorice reformas legales en favor de las mujeres. La reunión contó con la participación de diputadas de diferentes bancadas, funcionarias del Ejecutivo y representantes de la cooperación internacional, quienes entregaron un conjunto de propuestas legales que consideran urgentes para avanzar en materia de derechos y equidad.

Entre las asistentes estuvieron la viceministra de Desarrollo Social, Eva Valverde; la exdesignada presidencial Doris Gutiérrez; las diputadas Alejandra Vallecillo, del Partido Nacional, y Saraí Espinal, del Partido Liberal; así como el vicepresidente del Congreso, Godofredo Fajardo, y delegaciones de España y Uruguay.

Durante el encuentro también participó el secretario del Legislativo, Carlos Ledezma, quien transmitió el mensaje del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, destacando la disposición institucional para avanzar en una agenda que fortalezca la participación femenina y reconociendo los desafíos que enfrentan las mujeres en la política hondureña.

Al finalizar la reunión, la diputada Johana Bermúdez destacó que este espacio marca el inicio de un trabajo articulado enfocado en tres ejes: salud, derechos de las mujeres y atención a grupos étnicos y afrodescendientes. Señaló que las organizaciones participantes se convierten en aliadas estratégicas dentro de su gestión legislativa. Uno de los principales planteamientos fue la priorización de la Ley de Asistencia Legal del Cuidador, una iniciativa desarrollada con el acompañamiento de ONU Mujeres, que busca reconocer y respaldar a las personas que brindan cuidados, una labor que recae mayoritariamente en mujeres. La representante del Gobierno de Uruguay, Patricia Cossani Padilla, valoró el diálogo y subrayó que Honduras tiene la atención de la región en esta materia, tomando como referencia la experiencia uruguaya como país pionero en políticas de cuidados.

Las organizaciones de mujeres también solicitaron que las reformas electorales incorporen medidas como la paridad y alternancia en los cargos de elección popular, la asignación del 15 % del presupuesto a la Secretaría de la Mujer y la aplicación efectiva de políticas de género dentro de los partidos políticos. La exdesignada presidencial Doris Gutiérrez expresó optimismo tras el encuentro, señalando que existe apertura para avanzar en iniciativas que quedaron pendientes en legislaturas anteriores.