Tribunal absuelve a exmagistrados del TSC tras juicio por corrupción

Tegucigalpa, Honduras

El caso se originó en noviembre de 2023 , cuando el Ministerio Público recibió una denuncia anónima sobre supuestos actos irregulares en el Departamento de Auditorías de Municipalidades del TSC. Según el requerimiento, varios empleados, por órdenes superiores, habrían destruido u ocultado documentos relacionados con finiquitos de algunas municipalidades.

Ricardo Rodríguez y José Juan Pineda Varela, exmagistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), junto con otros tres exfuncionarios de ese ente contralor del Estado, fueron absueltos por un tribunal de justicia.

No obstante, tras el desarrollo del juicio oral y público, el tribunal determinó que las acusaciones no fueron probadas, por lo que absolvió a todos los imputados.

Durante la lectura del fallo, en la etapa final del juicio oral y público al que fueron sometidos, el Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción resolvió declararlos inocentes de los cargos imputados.

Además de Rodríguez y Pineda Varela, los otros involucrados en el proceso fueron el exsecretario general del TSC, Santiago Antonio Reyes Paz; la exdirectora legal, Karen Yadira Martínez Villatoro; y el exjefe de Auditorías Municipales, Douglas Javier Murillo Barahona.

Los exfuncionarios fueron acusados por el Ministerio Público (MP) por los presuntos delitos de tráfico de influencias y violación a los deberes de los funcionarios, en perjuicio de la administración pública.

Al salir de la sala de juicios orales, el exmagistrado Ricardo Rodríguez, uno de los procesados en el supuesto caso de abuso de autoridad, expresó: “Realmente me siento muy satisfecho, feliz y dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo, que actúa primero y después a los señores jueces”.

Sobre las acusaciones que enfrentó, Rodríguez manifestó: “Les voy a decir con toda la honestidad del mundo que estaba preocupado, no por lo que nosotros hubiéramos hecho, porque sabíamos que solo estábamos cumpliendo la ley, sino por el temor de que los jueces no comprendieran cómo se manejan la Ley y los reglamentos del Tribunal. Me siento satisfecho porque lo entendieron perfectamente”.

El ahora absuelto señaló que, desde el inicio del proceso judicial, tenían la certeza de no haber cometido delitos y que únicamente ejecutaron lo que la ley les indicaba, en cumplimiento de una orden de un tribunal de la Corte Suprema de Justicia.

José Juan Pineda Varela expresó: “Creo que, en primer lugar, Dios hace justicia. Es lamentable que haya un órgano acusador que acuse a la gente sin pruebas y que además le dañe la imagen. En 68 años que trabajé en el gobierno, ocupando cargos de auditor y secretario general, nunca había sido acusado. Lamentablemente, nuestro pueblo ha caído en una desgracia de antijusticia”.