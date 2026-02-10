Jaime Quintanilla asume como director de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico

Tegucigalpa, Honduras.

Durante el acto de juramentación, Zelaya exhortó al abogado Quintanilla a actuar con firmeza y sin concesiones frente a la criminalidad.

El nombramiento se enmarca en los esfuerzos por fortalecer la capacidad operativa y estratégica del ente investigador encargado de combatir el narcotráfico y los delitos conexos en el país.

Johel Zelaya , fiscal general de la República, juramentó este martes al abogado Jaime Quintanilla como nuevo director de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico ( DLCN ), cargo que asume tras haberse desempeñado como subdirector de la misma dependencia del Ministerio Público.

“Así como luchamos contra la corrupción, no permita que alguien porque se considere cercano a mi persona vaya a estar en impunidad. Actúe, porque si usted no actúa, yo lo voy a destituir en el acto”, expresó el fiscal general previo a tomarle la promesa de ley.

Tras el juramento, Zelaya añadió: “Le deseo mucha suerte. El país espera mucho de usted y del Ministerio Público. No defraudemos a Honduras”.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Por su parte, Jaime Quintanilla aseguró que su gestión estará marcada por la imparcialidad y el apego a la ley.

“Nosotros tenemos claro que quien es delincuente no se le debe juzgar por su color político y se le perseguirá sin importar quién sea; no tenemos ninguna bandera en el pecho”, afirmó en entrevista posterior al nombramiento.

En el mismo contexto, el fiscal general Johel Zelaya se refirió a los cuestionamientos en torno a un eventual juicio político en su contra, señalando que considera ese pronunciamiento como uno de sus últimos sobre el tema. Subrayó que el cargo que ocupa pertenece al Estado y no a una persona en particular.

“Yo soy un servidor del pueblo, no soy un fiscal que se cree arriba de Dios. Vivo en la misma casa, no quisimos trasladarnos a otro lugar como nos recomendaron; la seguridad nos genera incomodidad, pero tengo un alto respeto a quienes nos cuidan”, manifestó.

Zelaya añadió que mantiene una vida sencilla y cercana a la ciudadanía.: “Yo soy un ser humano normal, voy a mi pueblo, me siento en la acera, hablo con la misma gente. Cuando me saludan, saludan a Johel Zelaya, no al fiscal, al que nació en Reitoca. Estoy dispuesto a irme mañana o el 28 de febrero, pero humillado no me voy a ir; no he cometido delitos y eso que lo sepa el pueblo”, puntualizó.