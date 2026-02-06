Johel Zelaya no ha dicho que Libre lo tenía marginado y amenazado cuando estaba en el poder

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación en redes sociales supuestamente afirma que el fiscal general Johel Zelaya dijo que el Partido Libertad y Refundación (Libre) lo tenía “amenazado y marginado” y eso evitaba que procediera con órdenes de captura en contra de miembros de ese partido. Sin embargo, esto es falso. No existe ningún registro en internet, en fuentes oficiales ni en medios de comunicación que respalde, entre las declaraciones públicas del fiscal, la autenticidad de la supuesta afirmación. “Fiscal Johel Zelaya informa al pueblo hondureño que no va parar las órdenes de captura para todos los delincuentes de Libre, si antes no pudo hacer nada porque estaban en el poder y lo tenían amenazado, marginado, ahora llegó mi turno hacer cumplir a como la ley manda concluyó el fiscal. #Noticias #Honduras #siganme”, dice textualmente la descripción de una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 5 de febrero de 2026.

Johel Zelaya es el actual fiscal general de la República, electo por el Congreso Nacional en 2023 para un período de cinco años, es decir que ostentará su cargo hasta 2029. Su gestión al frente del Ministerio Público ha estado marcada por una relación tensa con sectores políticos. Recientemente, diputados del Partido Nacional y del Partido Liberal han reiterado el planteamiento de impulsar un juicio político en su contra, alegando supuestos abusos de poder y actuaciones fuera del marco legal. Hasta el momento, está en fase de discusión política sin concretar alguna acción. Zelaya ha restado importancia a la iniciativa y ha señalado que continuará en el cargo hasta 2029, como establece la ley.

Nada lo prueba