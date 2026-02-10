Congreso Nacional va ahora por una emergencia vial nacional

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional iniciará este martes la discusión del dictamen de la Ley Especial de Emergencia Vial para una “Semana Santa Segura”, una iniciativa que busca intervenir de manera urgente las deterioradas carreteras del país, reducir los accidentes de tránsito y garantizar una movilidad segura durante el período de mayor desplazamiento vehicular del año. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, instruyó a la comisión especial a tener listo el dictamen para su presentación este martes 10 de febrero, ante la urgencia que representa el deterioro de la red vial nacional y la cercanía de la Semana Santa, cuando miles de hondureños se movilizan hacia destinos turísticos y comunidades del interior.

De acuerdo con el dictamen, la propuesta legislativa declara estado de emergencia vial a nivel nacional, con carácter temporal, lo que permitirá la ejecución inmediata de operativos de bacheo, mantenimiento y señalización en la red primaria y secundaria. Asimismo, contempla trabajos de limpieza y dragado de ríos, quebradas, cunetas y sistemas de drenaje que confluyen con las carreteras. La exposición de motivos detalla que la red vial del país enfrenta una situación crítica de vulnerabilidad, producto de años de mantenimiento insuficiente, impactos climáticos y limitaciones presupuestarias, factores que han incrementado los riesgos para la seguridad vial, el transporte de mercancías y la actividad económica. Las cifras oficiales respaldan la urgencia de la iniciativa. Solo en 2025 se registraron más de 16,000 accidentes de tránsito a nivel nacional, con al menos 1,715 personas fallecidas. En los últimos seis años, las muertes por siniestros viales superan las 9,000, concentrándose principalmente en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Comayagua. El dictamen advierte que la falta de mantenimiento de las carreteras, la presencia de baches, tramos colapsados, la ausencia de señalización y los problemas en los sistemas de drenaje incrementan considerablemente el riesgo de accidentes, especialmente en temporadas de alta movilidad como la Semana Santa y la época lluviosa. Además del impacto en la seguridad vial, la iniciativa resalta las consecuencias económicas del mal estado de las carreteras, que encarecen el transporte de productos agrícolas, insumos industriales y bienes de consumo, reducen la competitividad del país y generan pérdidas millonarias para productores y comerciantes. El proyecto de ley también plantea el fortalecimiento de los gobiernos municipales mediante la creación de un Programa Especial de Maquinaria y Equipo Municipal, que permitirá dotar a las alcaldías de maquinaria básica —como motoniveladoras, retroexcavadoras y volquetas— para el mantenimiento de caminos urbanos, rurales y productivos, bajo estrictos mecanismos de control y rendición de cuentas. El dictamen consta de 16 artículos, los cuales serán discutidos y sometidos a sugerencias para su eventual aprobación durante esta semana. Se espera contar con el respaldo de todas las bancadas del Congreso Nacional, dada la relevancia de los trabajos que se pretenden ejecutar a nivel nacional.

Garantizar seguridad y conectividad

Aníbal Ehrler, titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), explicó que el objetivo central de la emergencia vial es garantizar seguridad y conectividad, para que los hondureños puedan desplazarse con mayor tranquilidad durante la Semana Santa. “Lo primero es estar claros en que, para que podamos disfrutar de una Semana Santa adecuada, tiene que haber seguridad vial y conexión vial. Para que eso suceda, debemos iniciar un bacheo de emergencia”, afirmó el funcionario. Ehrler detalló que la SIT ya estableció comunicación con 14 empresas constructoras y que el país fue dividido en seis regiones, cada una con estudios técnicos que determinan la cantidad de kilómetros a intervenir y las prioridades de atención. “Las actividades no solamente consisten en tapar asfalto; también incluyen la limpieza de cunetas, el dragado de ríos y quebradas y la limpieza del derecho de vía, para incrementar la seguridad vial en cada uno de estos corredores”, explicó. El funcionario señaló que se espera reactivar los trabajos esta misma semana, con un impulso económico que permita a las empresas redoblar o incluso triplicar esfuerzos, con la meta de que antes del 27 de marzo se garantice una circulación segura en la mayor parte del país. “Con el impulso que sé que le va a dar el señor presidente, estoy seguro de que por lo menos tendremos atendido el 80 o 90 % de toda la red vial del país”, aseguró Ehrler. En cuanto a la magnitud de la intervención, el titular de la SIT estimó que se podrían atender más de 2,700 kilómetros de carreteras a nivel nacional, incluyendo más de 400 kilómetros en corredores turísticos, considerados estratégicos por el alto flujo vehicular durante la Semana Santa.