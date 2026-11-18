Tegucigalpa, Honduras.- Leda Pagán, secretaria de Derechos Humanos, afirmó que las muertes violentas en Honduras disminuyeron un 17% durante octubre y un 30% en lo transcurrido de noviembre de 2026, en comparación con los registros del año anterior. “En el mes de octubre hubo una reducción del 17% y en lo que va hasta el día de ayer del mes de noviembre una reducción del 30% en cuanto a las muertes violentas en todo el territorio”, expresó Pagán (a partir del minuto 1:23:11).

Sin embargo, la afirmación es inexacta. Un análisis de EH Verifica de las Estadísticas Diarias de Homicidios del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) muestra que las reducciones fueron del 8.88% en octubre y del 23.58% en el período examinado de noviembre, porcentajes inferiores a los mencionados por Pagán. Las declaraciones de Pagán surgen en el contexto de la aplicación de las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal. Las autoridades hondureñas han reportado capturas, decomisos y operativos contra estructuras criminales como parte del Plan Escudo de Honduras. El 18 de noviembre se informó que las autoridades de Seguridad habían reportado la captura y remisión a centros penitenciarios de 183 personas señaladas por terrorismo. Estas cifras corresponden a distintos reportes de una estrategia iniciada antes de la entrada en vigencia de las reformas de noviembre. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En comunicación con LA PRENSA Verifica, Pagán mantuvo su aseveración inicial y aclaró que la información fue enviada por Comunicaciones de Casa Presidencial.

Distintas a las oficiales

De acuerdo con los registros de Sepol, durante octubre de 2025 se contabilizaron 214 homicidios en Honduras, mientras que en el mismo mes de 2026 se reportaron 195. Esto representa una disminución de 19 casos entre ambos períodos. Al calcular la variación porcentual, tomando como referencia los 214 casos de octubre de 2025, la reducción fue del 8.88%, equivalente a aproximadamente un 9%, y no del 17% señalado por Pagán. La diferencia entre el porcentaje mencionado y el resultado obtenido a partir de los datos oficiales es de 8.12 puntos porcentuales. Por tanto, aunque los registros reflejan una disminución de los homicidios durante octubre, la reducción fue inferior a la expresada en la declaración de la funcionaria.

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