Messi se va de Argentina con emotivo discurso y se acuerda de su padre: "El día más triste de mi carrera"

Buenos Aires, Argentina.

Lionel Messi afirmó este martes que "fue un orgullo muy grande defender esta camiseta" y que "jugar en la selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar", tras la victoria de este martes por 3-0 con un gol suyo ante Benín en su último partido con la Albiceleste, jugado en el estadio Monumental de Buenos Aires. "Fue un orgullo muy grande defender esta camiseta en estos más de 20 años, hasta en los peores momentos nunca dejé de luchar y de dar el máximo", dijo el goleador histórico de la Albiceleste ante una multitud emocionada.

"El no venir más va a ser un dolor muy grande. Les juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar", agregó, en un mensaje en el centro del campo y rodeado por la plantilla celeste y blanca y su familia. Messi hizo una sentida referencia a su padre, Jorge Messi, fallecido poco tiempo después de finalizado el Mundial 2026, en el que Argentina fue finalista.

"Siento que es el momento, en el último Mundial fue demasiado todo lo que me tocó vivir. Tuvimos el sueño mío y de todo el país de volver a ser campeones del mundo, estuvimos muy cerquita", dijo Messi y los fanáticos lo ovacionaron al grito de "Dale, campeón". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Relató que el partido contra Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 fue un "desgaste muy grande a nivel de piernas y emocional. Llegamos muy justo, la peleamos". "No tengan dudas de que los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta", expresó el astro, y les agradeció por "cumplirles el sueño de chiquito" de ganar títulos con la selección nacional. "Tenía guerreros al lado que sabía que dejaban la vida", los describió. En un diálogo constante con el público que lo ovacionaba, dijo: "Voy a extrañar muchísimo jugar acá, tuve la suerte de jugar por todo el país y siempre recibí el cariño de todos. Soy un agradecido por lo que me tocó vivir. Siempre la cancha llena, estuvieron en todos lados. Sabemos el esfuerzo que hacen. Siempre somos locales en todos lados y eso lo sentimos". "Los voy a extrañar y ahora voy a estar de ese lado, bancando a estos chicos y a los que vengan. Siempre unidos. Quedó demostrado que cuando nos juntamos y estamos unidos somos más fuertes que cualquiera y superamos lo que sea", dijo Messi, y pidió apoyo al futuro de la Selección.

"Hay gente que quiere ver mal a la selección y no hay que darles el gusto", subrayó. "Estoy orgulloso de ser argentino y haber cumplido el sueño con todos ustedes. Los quiero", concluyó el atacante de 39 años, envuelto en el canto de la gente.

EL DISCURSO DE MESSI EN SU DESPEDIDA