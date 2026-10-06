Messi se va de Argentina con emotivo discurso y se acuerda de su padre: "El día más triste de mi carrera"

Lionel Messi afirmó este martes que "fue un orgullo muy grande defender esta camiseta" y que "jugar en la selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar", tras la victoria de este martes por 3-0 con un gol suyo ante Benín en su último partido con la Albiceleste, jugado en el estadio Monumental de Buenos Aires.
"Fue un orgullo muy grande defender esta camiseta en estos más de 20 años, hasta en los peores momentos nunca dejé de luchar y de dar el máximo", dijo el goleador histórico de la Albiceleste ante una multitud emocionada.
"El no venir más va a ser un dolor muy grande. Les juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar", agregó, en un mensaje en el centro del campo y rodeado por la plantilla celeste y blanca y su familia.
Messi hizo una sentida referencia a su padre, Jorge Messi, fallecido poco tiempo después de finalizado el Mundial 2026, en el que Argentina fue finalista.
"Siento que es el momento, en el último Mundial fue demasiado todo lo que me tocó vivir. Tuvimos el sueño mío y de todo el país de volver a ser campeones del mundo, estuvimos muy cerquita", dijo Messi y los fanáticos lo ovacionaron al grito de "Dale, campeón".
Relató que el partido contra Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 fue un "desgaste muy grande a nivel de piernas y emocional. Llegamos muy justo, la peleamos".
"No tengan dudas de que los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta", expresó el astro, y les agradeció por "cumplirles el sueño de chiquito" de ganar títulos con la selección nacional.
"Tenía guerreros al lado que sabía que dejaban la vida", los describió.
En un diálogo constante con el público que lo ovacionaba, dijo: "Voy a extrañar muchísimo jugar acá, tuve la suerte de jugar por todo el país y siempre recibí el cariño de todos. Soy un agradecido por lo que me tocó vivir. Siempre la cancha llena, estuvieron en todos lados. Sabemos el esfuerzo que hacen. Siempre somos locales en todos lados y eso lo sentimos".
"Los voy a extrañar y ahora voy a estar de ese lado, bancando a estos chicos y a los que vengan. Siempre unidos. Quedó demostrado que cuando nos juntamos y estamos unidos somos más fuertes que cualquiera y superamos lo que sea", dijo Messi, y pidió apoyo al futuro de la Selección.
"Hay gente que quiere ver mal a la selección y no hay que darles el gusto", subrayó.
"Estoy orgulloso de ser argentino y haber cumplido el sueño con todos ustedes. Los quiero", concluyó el atacante de 39 años, envuelto en el canto de la gente.
EL DISCURSO DE MESSI EN SU DESPEDIDA
"Es difícil decir algo hoy. Hay muchas emociones, muchas cosas... obviamente en lo primero que pienso es en mi viejo. No me queda más que agradecer. Fue un orgullo muy grande defender esta camiseta, hasta en los peores momentos. Nunca dejé de luchar, de pelear, de dar el máximo y de querer estar siempre. No venir más va a ser un dolor muy grande, Les juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar".
"Como dije, si bien quiero estar acá toda la vida, siento que es el momento. El último Mundial ya fue demasiado todo lo que me tocó vivir. Tuvimos el sueño de volver a ser campeones del mundo. El mío y el de todo un país. El último Mundial estuvimos cerquita. No pasó nada raro, es la realidad, como se dice. El partido de Inglaterra fue un desgaste muy grande (Y le cortan porque se pone todo el estadio a botar). A nivel de piernas y emocional fue un desgaste muy grande. Llegamos con lo justo pero lo peleamos como siempre. No pudimos ser campeones. Todos los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta, siempre".
"Agradecer a mis compañeros por este tiempo, por lo que compartí con este grupo. Me hicieron ser campeones del mundo, de América, Finalissima y todo lo que jugamos. Fue un orgullo enorme para mí compartir dentro y fuera de la cancha con todos ellos. Competíamos a cualquiera porque sabñía que tenía guerreros al lado que se dejaban la vida. Seguramente me olvido de muchas cosas que me gustaría decirles. Es un momento muy difícil para mí. Voy a extrañar muchísimo jugar acá. Siempre recibí un cariño enorma, de principio a fin. Soy un agradecido por todo lo que me tocó vivir".
"Agradezco todo este tiempo que siempre, fui donde fui, la cancha llena, sea el partido que sea. Mundiales, Copa América... haciendo un esfuerzo enorme. Ustedes siempre lo hacen. Siempre somos locales en todos lados. Y nosotros lo sentimos".
"Me tocó vivir uno de los días más felices de mi carrera. Fue cuando volvimos a jugar después de ganar el Mundial. Fue lo más lindo que me pasó. Fue hermoso. Hasta día de hoy veo videos y me emocionó. Quedará en la historia de todos nosotros. Muchísimas gracias".
"Hoy me toca vivir seguramente el día más triste de mi carrera. Le digo adiós a todos ustedes, a la selección. Ahora voy a estar de ese lado, bancando a estos chicos y a todos los que vengan. Siempre unidos".