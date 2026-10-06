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Messi llora en su adiós con Argentina, otro crack se retiró, la bronca e insólito regalo

Messi se despidió de la Selección Argentina con gol, asistencias y llanto de emoción. El cariñoso beso que le dieron y los regalos.

Messi llora en su adiós con Argentina, otro crack se retiró, la bronca e insólito regalo
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Así fue la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina que le ganó 3-0 a Benín en una noche de fiesta, emoción y lágrimas por el último partido del capitán argentino.

 FOTOS: EFE y Redes Sociales
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"Gracias 10". El gran homenaje a Lionel Messi en el estadio Monumental de River Plate.
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La afición argentina aplaudió y se emocionó cuando Messi salió a la cancha a realizar el calentamiento.
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Muchos hinchas argentinos mostraron pancartas de agradecimiento a Leo Messi en su despedida de la Albiceleste.
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Otros aficionados asistieron a la despedida de Messi con caretas del astro argentino.
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Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, dijo presente en el estadio Monumental para ver la despedida del '10' argentino.
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Antonela Roccuzzo y sus hijos vivieron un gran momento emotivo en el adiós de Messi.
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Ubicada en un sector preferencial del estadio, la mamá de Leo Messi, Celia Cuccittini, vivió a pura emoción la gran despedida de su hijo en el Monumental.
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La leyenda de la música argentina Charly García también estuvo en las gradas del Monumental para la despedida de Messi.
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Guillermo Coppola, el histórico representante, amigo y confidente de Diego Armando Maradona desde 1985 hasta 2003, estuvo presente en la despedida de Messi.
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La 'M' en la cabeza de Emiliano 'Dibu' Martínez: así fue el corte que usó el portero argentino en la despedida de Messi.
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El periodista deportivo italiano Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes, viajó hasta Buenos Aires para cubrir el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina contra Benín en el Estadio Monumental.
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Lionel Messi salió a la cancha acompañado por sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro.
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Leo Messi no pudo contener el llanto cuando se entonaba el himno nacional de Argentina en su último partido con la camiseta albiceleste.
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Otro que estuvo emocionado en el himno nacional argentino fue Lionel Scaloni. A lágrima viva el seleccionador de Argentina en el adiós de Messi.
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Messi en el 11 titular de la Selección de Argentina por última vez.
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Insólito regalo: el capitán de Benín, Sessi D'Almeida, le regaló a Messi antes del inicio del partido una estatua de una Amazona de Dahomey, una unidad militar de mujeres que lucharon en defensa del reino contra la ocupación de Francia.

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Cuando se llegó al minuto 10 el estadio Monumental se vino abajo. Ovación y fuegos artificiales en homenaje a Lionel Messi.
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Leo Messi vivió con emoción su homenaje a los 10 minutos del partido, el número de su dorsal que usa.
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Jugadores de Benín se acercaron durante ese momento del minuto 10 para saludar a Messi.
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Lionel Messi buscó el gol en el primer tiempo y se le negó, se le vio frustrado al no poder marcar.
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Así fue el 1-0 de Argentina: córner de Leo Messi y Nicolás Otamendi apareció en el área con el pie derecho para abrir el marcador.
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Nicolás Otamendi celebrando con Leo Messi su gol para el 1-0 de Argentina ante Benín.
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Nicolás Otamendi dio un beso al escuco de la selección argentina tras su gol en la despedida de Messi.
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Messi volvió a asistir y Nico Paz marcó este golazo con tremendo disparo de zurda para el 2-0 de Argentina ante Benín.
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El festejo de Nico Paz tras su golazo ante Benín. Es el llamado a heredar el 10 de Messi.
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Mirá cómo corre el pibe de 39 en su último partido: Messi sorprendió con esta tremenda carrera para alcanzar un balón que se iba por la línea de fondo y llegó.
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¡Otro que dijo adiós! Nicolás Otamendi también se retiro de la Selección de Argentina y salió ovacionado en el segundo tiempo.
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Messi marcó de penal el 3-0 de Argentina contra Benín y cerró su gran noche de la mejor manera.
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El capitán de Argentina celebrando su gol que cerró la victoria 3-0 sobre Benín en su despedida.
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Este fue el gol 932 de Leo Messi en su carrera deportiva y quedó cerca de los 1.000 goles.
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Todos los jugadores de Argentina se abrazaron celebrando con Messi el gol del 3-0 ante Benín.
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Messi recibió el cariño y felicitación de cada uno de sus compañeros tras el gol de penal contra Benín.
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No podía faltar el tradicional festejo de Leo Messi con las manos apuntando al cielo.
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¡Inesperado! El árbitro chileno Fernando Véjar tuvo un gesto especial con Messi después del amistoso frente a Benín en el Monumental. El juez central le regaló sus tarjetas al capitán argentino.
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La bronca de Messi tras el final del partido: el astro argentino se molestó con un jugador de Benín que le insistió en tomarse una foto para el recuerdo y Leo lo terminó apartando con la mano derecha.
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El cariñoso beso de Leo Messi y Antonela Roccuzzo tras el final del partido despedida del capitán de Argentina.
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La cantante argentina Soledad Pastorutti hizo emocionar a Messi en su despedida de la Selección Argentina y se fundieron en un abrazo.
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La artista La Sole interpretó “Brindis”, el mismo tema que le cantó a Diego Armando Maradona en su despedida, y conmovió al crack rosarino.
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Messi y el recuerdo de su papá Jorge. "Es difícil decir algo hoy, hay muchas emociones. Muchas cosas. Lo primero que pienso es mi viejo".
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Enzo Fernández rompió a llorar durante el discurso de Leo Messi en su despedida de la Selección Argentina.
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Thiago Messi tampoco pudo contener el llanto en la despedida de su padre en el Monumental.
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Luego de los homenajes por su último partido con la Argentina, Leo Messi le obsequió a La Sole las tarjetas que el árbitro le había regalado minutos antes.
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