Dos de Concacaf: Messi elige a 10 futbolistas como mejores promesas del fútbol mundial

Los 10 talentos elegidos por Messi. El astro argentino ha 'bendecido' a 10 futbolistas, a quienes los incluyó en una selecta nómina de talentos que marcarán el futuro del balompié mundial.
El astro argentino puso el foco en las nuevas generaciones y escribió el nombre de diez jugadores que, según él, darán de qué hablar. En su listado, el astro argentino resaltó a futbolistas de distintas partes del mundo, tanto hombres como mujeres, y ninguno supera los 20 años de edad.
La presencia de tres futbolistas mujeres refuerza la intención de Messi por resaltar el balompié femenino.
La elección se conoció a través de una campaña publicitaria de la marca deportiva Adidas, que lleva por nombre Messi +10, cuya presentación anticipó: "Diez capítulos que reescriben el futuro del juego. Esta es una historia que apenas comienza".
Tomás Aranda - Messi escribió el nombre del mediocentro de 19 años Tomás Aranda, una de las promesas de Boca Juniors, quien se recupera de una fractura del peroné de la pierna derecha.
Aranda ya había compartido entrenamientos con Messi durante una convocatoria de la Selección argentina. Incluso, Lionel Scaloni lo llevó a la gira de amistosos previa al Mundial 2026.
Gilberto Mora - Otro que destaca en la nómina de talentos de Messi es el joven mexicano que jugó el Mundial 2026 con el Tri y que el próximo 14 de octubre cumplirá 18 años de edad.
El mediocampista de los Xolos de su país, dejará atrás la principal restricción de edad para concretar un traspaso al fútbol europeo. El mercado de invierno de enero de 2027 aparece como una posibilidad para dar ese salto.
Jesús Rodríguez - El español de 20 años Jesús Rodríguez, extremo del Como 1907 de la Serie A italiana y formado en la cantera del Real Betis de su país, está presente entre los ungidos por Messi.
Jesús Rodríguez, jugador oriundo de Alcalá de Guadaíra, Sevilla, mide 1,85 metros, puede jugar tanto por la izquierda como por la derecha, y su ficha deportiva está tasada en 30 millones de euros. En el Como 1907 lo dirige el español Cesc Fàbregas.
Max Dowman - El genio del Arsenal, valorado en 50 millones de euros según ‘Transfermarkt’, ya sabe lo que es jugar y marcar en la Premier League con apenas 16 años. También ha asomado la cabeza en la Champions League y es un habitual de la Sub-19 inglesa, donde ya acumula tres tantos. Real Madrid y Barcelona han mostrado interés en el mediocentro ofensivo.
Can Uzun - El futbolista de 20 años juega tanto de delantero centro como de medio centro ofensivo y su equipo actual es el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga. Además, es seleccionado por Turquía.
Kees Smit - El joven centrocampista neerlandés de 20 años destaca como una de las promesas más importantes del AZ Alkmaar. Durante los últimos meses, ha sido relacionado con el Real Madrid.
Zavier Gozo - El otro jugador de Concacaf en la lista de Messi. Es considerado uno de los talentos estadounidenses más prometedores del momento y ya logró su objetivo de ser convocado por primera vez a la selección absoluta en los últimos amistosos. Salió del Real Salt Lake y fue fichado esta temporada por el Crystal Palace.
Giovanna Waskman - Sobresale en la lista de Messi la brasileña Giovanna Waskman, quien nació hace 17 años en Río de Janeiro y es centrocampista en el OL Lyonnes francés.
Waskman es internacional con la selección sub-17 de Brasil con la que estuvo en el Mundial en Marruecos y ganó el Sudamericano de la categoría en 2024 en el que fue máxima goleadora con cinco tantos, siendo nombrada jugadora del torneo.
Chloe Sarwie - La joven inglesa de 17 años del Chelsea está destacando en el equipo de los blues jugando como lateral izquierda, una posición de gran necesidad para su club y para la Selección de Inglaterra. Es considera una de las promesas con más talento y más ilusionantes surgidas de la cantera del Chelsea.
Lotta Wrede - La talentosa extremo izquierdo alemana de 18 años ya está consolidada en la primera división de Alemania con el Hamburgo, donde fue elegida por los fans del equipo como la MVP de la temporada pasada. Su futuro ha estado vinculado con el Barcelona.