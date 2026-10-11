Dos de Concacaf: Messi elige a 10 futbolistas como mejores promesas del fútbol mundial

Max Dowman - El genio del Arsenal, valorado en 50 millones de euros según ‘Transfermarkt’, ya sabe lo que es jugar y marcar en la Premier League con apenas 16 años. También ha asomado la cabeza en la Champions League y es un habitual de la Sub-19 inglesa, donde ya acumula tres tantos. Real Madrid y Barcelona han mostrado interés en el mediocentro ofensivo.