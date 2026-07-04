Matan a dos hombres dentro de balneario en aldea El Pino, El Porvenir, Atlántida

El Porvenir, Atlántida

De manera preliminar, una de las víctimas fue identificada como Isidro López , conocido con el alias de "Chirito". La segunda persona fallecida aún no ha sido identificada oficialmente, aunque versiones preliminares indican que se trataría de un ciudadano de nacionalidad colombiana.

Dos hombres fueron asesinados la tarde de este sábado en el interior del balneario Natural View, ubicado en la aldea El Pino, municipio de El Porvenir, departamento de Atlántida.

Según testigos que se encontraban en el lugar, ambos hombres se encontraban en el restaurante del balneario cuando fueron sorprendidos por varios sujetos armados, quienes les dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron del lugar.

Información preliminar señala que las víctimas presuntamente tendrían vínculos con la estructura criminal conocida como "Los Grillos"; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena del crimen mientras personal de Medicina Forense y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaba el levantamiento cadavérico y la recolección de evidencias.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el móvil del doble homicidio, identificar a los responsables y confirmar la identidad de la segunda víctima.