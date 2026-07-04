Entre aplausos y homenajes despiden al periodista Arístides Aceituno en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

Familiares, amigos, colegas y representantes del gremio periodístico despidieron este sábado al periodista Arístides Luis Aceituno Calderón, quien fue sepultado en Jardines de Paz Suyapa, en Tegucigalpa, luego de una ceremonia rodeada por muestras de afecto y reconocimiento a su trayectoria profesional.

Desde tempranas horas, decenas de personas acompañaron la misa de cuerpo presente y posteriormente el cortejo fúnebre, recordando el legado que dejó como pionero del periodismo digital en Honduras.

Durante las honras fúnebres, el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), capítulo de Tegucigalpa, Juan Carlos Sierra, destacó el impacto que Aceituno tuvo en varias generaciones de comunicadores.

"Nos toca acompañar hasta su última morada a Arístides y estamos con mucho pesar, pero al mismo tiempo contentos por la cantidad de personas que han venido a darle este último adiós", expresó Sierra.

El dirigente gremial afirmó que la presencia de periodistas, familiares y amigos reflejó el respeto y cariño que el comunicador cosechó a lo largo de su carrera.

Asimismo, resaltó que Aceituno no solo será recordado por su trabajo periodístico, sino también por su calidad humana y disposición para apoyar a quienes lo rodeaban.

"Miraron a Arístides no solamente al profesional, sino también al ser humano, y eso tiene mucho más valía que cualquier otra cosa", manifestó.

Sierra recordó que Aceituno fue uno de los impulsores del periodismo digital en el país y valoró su visión para desarrollar proyectos de comunicación que marcaron un precedente en Honduras.

"Arístides deja un legado enorme para las nuevas y futuras generaciones. Fue pionero del periodismo digital y también tuvo la visión de crear una de las empresas de monitoreo informativo más importantes del país", señaló.

El presidente del CPH también destacó el esfuerzo con el que el periodista construyó su carrera profesional y el compromiso que mantuvo durante décadas con el ejercicio de la comunicación.

"Arístides fue de esos colegas periodistas que le costó. Me consta que le costó. Llevaba consigo el periodismo de una forma profesional y estaba enamorado de su carrera", afirmó.

Originario de Talanga, Francisco Morazán, Arístides Aceituno desarrolló parte de su trayectoria en Diario La Prensa y Diario Tiempo, además de fundar el medio digital Hondudiario.com, proyecto con el que se convirtió en uno de los referentes del periodismo digital hondureño. También impulsó una empresa dedicada al monitoreo informativo y en los últimos años se desempeñó como asesor de Casa Presidencial.

El comunicador falleció luego de permanecer hospitalizado en un centro asistencial privado, donde fue sometido a una intervención quirúrgica debido a una delicada condición de salud asociada a un tumor cerebral.

Su partida ha generado numerosas muestras de pesar en el gremio periodístico, cuyos integrantes coinciden en que deja un legado que continuará inspirando a las futuras generaciones de periodistas en Honduras.