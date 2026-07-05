Capturan a joven acusado de abusar de una menor que contactó por TikTok

COPÁN, HONDURAS

El operativo se desencadenó a partir de un aviso recibido mediante el Sistema Nacional de Emergencias 911, lo que activó las pesquisas que culminaron con la ubicación del sospechoso, oriundo del municipio de Florida y residente en la aldea Los Dormitorios, en el mismo departamento de Copán .

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) , en conjunto con unidades de prevención de la Jefatura Municipal de Nueva Arcadia, Copán, lograron la detención de Milton Josué García Hernández, de 19 años, a quien se le señala como el responsable de agredir sexualmente a una menor de 13 años en la zona occidental de Honduras.

Según las indagaciones, todo comenzó a finales de mayo, cuando el imputado entabló contacto con la adolescente a través de la plataforma TikTok.

Durante varias semanas, mantuvieron una comunicación constante por mensajería de texto y, tras coincidir en un parque del municipio de Florida, prolongaron su interacción por cerca de un mes hasta que concretaron un segundo encuentro.

La menor, quien vive con su abuela y sus hermanos debido a que sus padres residen en el extranjero, salió de su vivienda y fue recogida por García Hernández cerca del Cementerio General de Florida, quien la trasladó en motocicleta hasta su casa en la aldea Los Dormitorios.

El reporte policial detalla que, una vez en el inmueble del arrestado, la víctima habría sido sometida a abusos sexuales en dos ocasiones distintas.

Tras ser aprehendido, Milton García fue puesto a disposición del Ministerio Público (MP) y posteriormente turnado ante los tribunales competentes en Copán, donde enfrenta la acusación formal por el delito de violación agravada.