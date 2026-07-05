Pistolero con pasamontañas abre fuego contra barbacoa familiar en Nueva York y balea a cuatro niños

Washington

Un hombre abrió fuego en la noche del sábado contra una celebración por el Día de la Independencia de Estados Unidos en Brooklyn, Nueva York, causando heridas a ocho personas, entre ellas cuatro menores de edad, informó este domingo la Policía.

El hombre, que no ha sido identificado, disparó varias veces hacia el interior del patio de una vivienda mientras una familia festejaba la fecha con una barbacoa, dijo a la prensa la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch.

Los agentes que acudieron al lugar alrededor de las 22:35 hora local (2:35 GMT) encontraron a ocho personas con heridas de bala: cuatro niños de 6, 7, 12 y 14 años, dos mujeres de 21 y 25 años y dos hombres de 33 y 37 años.

La mujer de 21 años y el hombre de 33 recibieron disparos en el pecho; el menor de 6 fue alcanzado en el abdomen y los otros tres niños sufrieron heridas de bala en la pierna o el muslo, detalló el NYPD.

La víctima de 21 años se encuentra en estado crítico, mientras que el resto permanece estable. El sospechoso estaba vestido completamente de negro con la cara cubierta por un pasamontañas y, después de disparar, huyó a pie.