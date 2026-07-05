  1. Inicio
  2. · Sucesos

Video: Incendio consume reconocido restaurante en Choluteca

A pesar de la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos, el fuego arrasó con el establecimiento

Choluteca, Honduras.

Un voraz incendio redujo a cenizas este domingo el restaurante Coffee Crab, ubicado en la ciudad de Choluteca, luego de que las llamas se propagaran rápidamente por el establecimiento.

Tras recibir la alerta, elementos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron al lugar e iniciaron intensas labores para controlar el siniestro. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el fuego consumió por completo el negocio, dejando cuantiosas pérdidas materiales.

Cientos de mariposas vuelan sobre Tegucigalpa: esto dice un experto sobre su migración

Afortunadamente, las autoridades informaron que no se registraron personas heridas ni pérdidas de vidas humanas.

Las causas que originaron el incendio aún no han sido confirmadas y serán determinadas mediante las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades competentes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias