Un hombre muere tras ser atacado a balazos en la colonia Divino Paraíso de Tegucigalpa

Un hombre perdió la vida esta mañana luego de ser atacado a balazos en la<b> colonia Divino Paraíso de Tegucigalpa</b>, en la zona central de <b>Honduras.</b>Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.De acuerdo con datos preliminares, el hombre conducía un pick-up verde cuando fue interceptado por dos sujetos que se transportaban en una motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones en el tórax y en los brazos.En un intento por salvarle la vida, varias personas lo trasladaron a un centro asistencial, donde lamentablemente falleció al ingresar.En la<b> escena del crimen</b> se encuentran las<a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://policianacional.gob.hn/" target="_blank"> autoridades policiales</a> investigando el suceso. Se informó que en la zona hay cámaras de seguridad, las cuales ayudarán a la identificación de los criminales y a esclarecer cómo se desarrolló el ataque.