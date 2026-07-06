Un hombre muere tras ser atacado a balazos en la colonia Divino Paraíso de Tegucigalpa

Tegucigalpa

Un hombre perdió la vida esta mañana luego de ser atacado a balazos en la colonia Divino Paraíso de Tegucigalpa, en la zona central de Honduras.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

De acuerdo con datos preliminares, el hombre conducía un pick-up verde cuando fue interceptado por dos sujetos que se transportaban en una motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones en el tórax y en los brazos.

En un intento por salvarle la vida, varias personas lo trasladaron a un centro asistencial, donde lamentablemente falleció al ingresar.

En la escena del crimen se encuentran las autoridades policiales investigando el suceso. Se informó que en la zona hay cámaras de seguridad, las cuales ayudarán a la identificación de los criminales y a esclarecer cómo se desarrolló el ataque.