ElDiario.es dice que no se va a retractar de las noticias sobre Julio Iglesias

Madrid, España.

El director del elDiario.es, Ignacio Escolar, ha asegurado este jueves que el periódico no se va a retractar ni va a rectificar las noticias sobre las denuncias de dos exempleadas del cantante Julio Iglesias.

“No nos retractamos. En elDiario.es no vamos a rectificar las noticias que publicamos sobre Julio Iglesias”, ha asegurado Escolar en un vídeo difundido por la red social X.

“Si Julio Iglesias se querella contra nosotros, nos defenderemos en los tribunales (...) nunca nos vamos a rendir”, ha zanjado.

Escolar ha querido aclarar así lo ocurrido este jueves en un tribunal de Madrid donde representantes del cantante y del diario han acudido a un acto de conciliación previo a la interposición de una querella por “injurias con publicidad y calumnias”, según anunció el abogado del cantante en la demanda que presentó.

“Julio Iglesias nos exigía que nos disculpáramos, que rectificáramos, que borrásemos todas las noticias que habíamos publicado sobre él”, el testimonio de dos extrabajadoras que le acusan de agresiones sexuales que el cantante niega y califica de “montaje”, según el director de elDiario.es.