ElDiario.es dice que no se va a retractar de las noticias sobre Julio Iglesias

El director del elDiario.es, Ignacio Escolar, ha asegurado este jueves que el periódico no se va a retractar ni va a rectificar las noticias sobre las denuncias de dos exempleadas del cantante Julio Iglesias.
“No nos retractamos. En elDiario.es no vamos a rectificar las noticias que publicamos sobre Julio Iglesias”, ha asegurado Escolar en un vídeo difundido por la red social X.
“Si Julio Iglesias se querella contra nosotros, nos defenderemos en los tribunales (...) nunca nos vamos a rendir”, ha zanjado.
Escolar ha querido aclarar así lo ocurrido este jueves en un tribunal de Madrid donde representantes del cantante y del diario han acudido a un acto de conciliación previo a la interposición de una querella por “injurias con publicidad y calumnias”, según anunció el abogado del cantante en la demanda que presentó.
“Julio Iglesias nos exigía que nos disculpáramos, que rectificáramos, que borrásemos todas las noticias que habíamos publicado sobre él”, el testimonio de dos extrabajadoras que le acusan de agresiones sexuales que el cantante niega y califica de “montaje”, según el director de elDiario.es.
@eldiario.es Ignacio Escolar, director de elDiario.es: "No nos retractamos. En elDiario.es no vamos a rectificar las noticias que publicamos sobre Julio Iglesias. Hoy se ha visto en un juzgado de Madrid su demanda de conciliación contra nosotros. Algunos medios llegaron a publicar que los periodistas del elDiario.es nos íbamos a sentar hoy mismo en el banquillo de los acusados. Es falso. De hecho, ni siquiera hemos tenido que ir al juzgado. Solo ha estado una procuradora en nuestro nombre" "Julio Iglesias nos exigía que nos disculpáramos, que rectificáramos, que borrásemos todas las noticias que habíamos publicado sobre él el testimonio de dos extrabajadoras que le acusan de agresiones sexuales que el cantante niega. Julio Iglesias no quería que quedara ni rastro de nuestra información, tampoco de los detalles más turbios como esas pruebas de enfermedades de transmisión sexual que realizaban a estas mujeres. Un tipo de pruebas médicas que solo pasaban ellas, las cocineras y las criadas, no los jardineros". "Tras esta demanda de conciliación, Julio Iglesias asegura que se va a querer contra nosotros. La diferencia es que en una querella puede reclamar penas de cárcel. No es fácil aguantar estas presiones, pero es nuestro trabajo publicar información contrastada y veraz. En este caso, una rigurosa investigación que nos llevó 3 años de trabajo. Si Julio Iglesias se querella contra nosotros, nos defenderemos en los tribunales. Mientras contemos con el apoyo de más de 120.000 socios y socias, nunca nos vamos a rendir" #ignacioescolar #eldiarioes #periodismo #julioiglesias #investigación ♬ sonido original - eldiario.es oficial
El cantante, ha dicho, “no quería que quedara ni rastro de nuestra información, tampoco de los detalles más turbios, como esas pruebas de enfermedades de transmisión sexual que realizaban a estas mujeres” y no a otros trabajadores de su casa en República Dominicana.
Tras el acto de este jueves, los representantes de Julio Iglesias han asegurado que este se querellará contra el periódico.
Para Escolar, “no es fácil aguantar estas presiones, pero es nuestro trabajo; publicar información contrastada y veraz”, ha asegurado tras recordar que las informaciones aparecidas en el diario parten de “una rigurosa investigación que llevó tres años de trabajo".
EFE