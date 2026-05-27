Lucía Méndez le aconseja a Ángela Aguilar "acercarse a Dios"

Ciudad de México.

En entrevista para el programa "De primera mano", la artista mexicana Lucía Méndez se solidarizó con Ángela Aguilar ante las fuertes críticas y ataques que recibe desde hace dos años cuando dio a conocer su romance con Christian Nodal.

La cantante indicó que el conflicto de los artistas ha escalado, por lo que requieren de toda la ayuda que puedan recibir y para ello les pidió refugiarse en su fe.

“Que se acerque a Dios. Creo que toda esta polémica y estas situaciones que han surgido quizás es porque le falta de más fe, de acercarse a Dios y creo que si ella logra acercarse a un buen guía espiritual, tanto ella como Nodal, su vida va a cambiar radicalmente. Dios lo puede todo y ya es tan difícil y tóxica la situación que ya se necesita una ayuda más fuerte, una ayuda de verdad grande y creo que es Dios”, dijo la cantante y actriz mexicana.

Lucía Mendez y su capacidad para enfrentar las críticas

Lucía Méndez indicó que durante su carrera artística y vida personal se ha encontrado con personas que la traicionaron e intentaron dañarla; además, indicó que surgieron rumores que lograron afectarla, motivo por el que decidió no comenzar ningún pleito y simplemente alejarse priorizando su tranquilidad.

“La gente traidora, la gente mala. La gente que por envía inventa o no le gusta que te vaya bien, yo creo que es lo más difícil que he enfrentado. No creo que nada más yo, toda la gente que en un momento dado le va bien y triunfa, pero para que triunfes tienes que trabajar muy duro (...) Aprendí a ya no tener gente que me traicione, las desecho totalmente. No discuto, no me peleo, yo me voy para siempre, soy radical”, dijo Méndez.