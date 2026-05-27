‘X-Men ’97’ estrenará segunda temporada: Disney confirma la fecha

X-Men ’97 ya tiene fecha de estreno para su segunda temporada en Disney+. La plataforma confirmó que los nuevos episodios llegarán el próximo 1 de julio de 2026 y presentó el primer avance oficial de la producción animada inspirada en la serie clásica de los años noventa.

El anuncio ocurre poco más de dos años después del final de la primera temporada, emitida en mayo de 2024. El nuevo adelanto muestra algunos de los acontecimientos que quedaron abiertos tras el cierre anterior y anticipa que el equipo de los X-Men se encontrará disperso en distintas líneas temporales.

De acuerdo con las imágenes reveladas, varios integrantes del grupo deberán enfrentar escenarios ubicados tanto en el pasado como en el futuro, mientras intentan regresar a su línea temporal original situada en la década de 1990.

La historia también presentará como principal antagonista a Apocalypse, uno de los mutantes más poderosos y longevos del universo Marvel.

En el avance difundido por Marvel Animation, una narración explica que los personajes quedaron separados “desde el inicio del reinado de Apocalypse en el pasado hasta el punto más alto de su dominio en el futuro”.

La nueva temporada desarrollará las consecuencias de esta fragmentación temporal y el intento de los protagonistas por reunirse nuevamente.

La serie retoma el universo de la producción animada original de los años noventa, centrada en un grupo de mutantes que utiliza sus habilidades para proteger a una sociedad que les teme y rechaza.

En esta continuación, el equipo deberá enfrentar nuevas amenazas y un contexto marcado por el aumento de la intolerancia hacia los mutantes.

Según la sinopsis oficial, la segunda temporada seguirá a los integrantes de los X-Men mientras atraviesan distintas épocas del tiempo en busca de una forma de regresar a casa.

Paralelamente, en los años noventa, nuevos enemigos y conflictos relacionados con la discriminación contra los mutantes comienzan a intensificarse tras la ausencia del grupo.

El elenco de voces incluirá nuevamente a Ross Marquand como Profesor X, Matthew Waterson en el papel de Magneto y Ray Chase como Cyclops. También regresarán Jennifer Hale como Jean Grey, Alison Sealy-Smith como Storm, Cal Dodd interpretando a Wolverine, Lenore Zann como Rogue y George Buza en el rol de Beast.

La producción de la segunda temporada se desarrolló en paralelo con otros planes para la franquicia. En octubre de 2025, Marvel confirmó la renovación de la serie para una tercera temporada, antes incluso del estreno de los nuevos episodios.