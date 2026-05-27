FOTOS: Hijo menor de Brad Pitt ya tiene 17 años y sorprende con nuevo "look"

Estados Unidos.

El hijo menor de Brad Pitt y Angelina Jolie, Knox Jolie-Pitt, sorprendió con un nuevo look durante el fin de semana del Día de los Caídos, al aparecer en Los Ángeles con un llamativo cabello naranja después de una clase de Muay Thai.

El joven de 17 años fue fotografiado tras su entrenamiento, y su nuevo y llamativo color de pelo complementaba los colores excéntricos de su atuendo deportivo.

Los pantalones cortos deportivos amarillos y la sudadera lila del adolescente dejaban ver cortes y moretones, testimonio de sus años de dedicación a este deporte de combate.

Knox ha sido visto ocasionalmente en competiciones junto a su madre, Angelina Jolie, y su hermana gemela, Vivienne, quienes lo han apoyado desde la primera fila durante combates y eventos.

Si bien Knox se ha mantenido alejado del ojo público en comparación con algunos de sus famosos hermanos, su vibrante nuevo color de pelo sin duda llama la atención.