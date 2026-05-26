Russell Crowe responde a las críticas tras actitud con sus fans

Estados Unidos.

Después de que el sitio especializado TMZ publicara en sus redes sociales un video del tenso encuentro entre el actor Russell Crowe con sus fans afuera de un hotel, ahora él ha respondido duramente a las críticas.

Russell respondió tildando de "clickbait" al enfoque del medio. Cuál de los dos lleva la razón queda al gusto de cada cual, pero está claro que la anécdota fue mucho menos violenta de lo que se dio a entender.

"Si alguien se porta como un idiota, me largo"

"Si necesitabas un recordatorio de que los fans no siempre son la prioridad número 1, mira a Russell Crowe", anunciaba TMZ, añadiendo que el australiano "no estaba para tonterías" en su encuentro con un grupo de personas que le esperaba a la puerta de su hotel esgrimiendo posters de Gladiator.

"Esto es clickbait", respondía el propio Crowe en sus redes sociales. "Todo el mundo se fue con un autógrafo y un selfie, dejamos libre el paso para los huéspedes del hotel y llegué a tiempo al aeropuerto. Una sola persona y sin guardaespaldas. ¿Cuál es vuestro problema?".

Ahora bien, ¿qué se ve realmente en el clip? Pues a un Crowe que, con las gafas de sol puestas, deja claras sus condiciones desde el minuto uno.

"Se van a quedar quietos, no me toquen los cojones y yo iré pasando", advertía. "Dejen espacio para pasar, y a la primera que alguien se porte como un idiota, me largo".