Christian Nodal confiesa cómo afronta todas las críticas de su vida y carrera

México.

Una de las polémicas más grandes de los últimos años en el mundo del espectáculo ha sido la vida amorosa del cantante de música regional mexicana Christian Nodal. Ya sea por su romance en el pasado con la actriz Belinda, su relación y la hija que tiene con Cazzu o su matrimonio con Ángela Aguilar, el artista ha sido señalado y criticado constantemente. Sin embargo, recientemente aseguró que ya no le presta atención a las opiniones de las personas.

En una entrevista con el músico y creador de contenido Javier Paniagua, Christian Nodal reveló que actualmente se siente en paz con su vida. Pues, a pesar de todo el movimiento generado alrededor de las polémicas relacionadas con sus acciones, asegura que es algo que ya no le conflictúa.

“Han sido años muy difíciles, son situaciones muy complicadas y la vida me ha enseñado a vivirla, no a buscar explicaciones ni entenderla. Estar tranquilo con lo que hay, con lo que uno hace y entregar siempre lo mejor”, dijo Nodal.