BTS regresa por todo lo alto y conquista los AMAs 2026

BTS protagonizó un regreso triunfal a los American Music Awards (AMAs) la noche del lunes.
En su primera aparición en una ceremonia de premios en cuatro años, el supergrupo de K-pop ganó los tres galardones a los que estaba nominado, incluido el premio principal de Artista del Año . La agrupación subió al escenario ante una audiencia que celebró su victoria con entusiasmo.
Además, BTS abrió la ceremonia de los AMAs 2026 con una actuación pregrabada de su concierto realizado la noche anterior en Las Vegas.
La gala, presentación de Queen Latifah y cuyos ganadores fueron elegidos mediante votación de los fanáticos, se transmitió en vivo por CBS y Paramount+ desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.
Entre los destacados de la noche estuvo Sombr, quien obtuvo dos premios entregados durante la transmisión televisada y presentó una intensa interpretación de Homewrecker, acompañada de efectos visuales y luces intermitentes. También ganó en las categorías de Mejor Canción de Rock/Alternativa, Mejor Álbum de Rock/Alternativa y Artista Revelación de Rock/Alternativa, aunque este último reconocimiento no fue entregado durante la ceremonia televisada.
Otros artistas que obtuvieron tres premios fueron KATSEYE, que además interpretó su tema Pinky Up; Bruno Mars, Cardi B, Sabrina Carpenter y los integrantes de Huntrix (EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami), voces de la producción KPop Demon Hunters. EJAE sumó un cuarto galardón al ganar la categoría de Mejor Banda Sonora por KPop Demon Hunters.
El cantante Billy Idol recibió un premio a la trayectoria y ofreció un emotivo discurso de agradecimiento antes de cerrar el espectáculo con un popurrí de sus éxitos, que culminó con Dancing With Myself.
Por su parte, Darius Rucker, vocalista de Hootie and the Blowfish, fue reconocido con el Veterans Voice Award tras interpretar junto a la banda un popurrí de sus éxitos de la década de 1990, incluidos Hold My Hand y Only Wanna Be With You. Durante su intervención, destacó que el sacrificio de los militares y sus familias merece reconocimiento “todos los días”, no únicamente durante el Día de los Caídos.
La cantante colombiana Karol G recibió el Premio Internacional a la Excelencia Artística, entregado por John Legend.
Las Pussycat Dolls también regresaron al escenario de los AMAs para interpretar un popurrí de éxitos que incluyó Don't Cha, Buttons y When I Grow Up. Durante la presentación estuvieron acompañados por Busta Rhymes.
Como anfitriona, Queen Latifah interactuó constantemente con el público, mencionó a varios nominados y compartió momentos musicales junto a John Rzeznik, de Goo Goo Dolls y Ludacris, quienes se encontraron entre los asistentes.
Entre los artistas que actuaron durante la ceremonia figuraron KATSEYE, New Kids on the Block, Keith Urban, Maluma, Riley Green, Teddy Swims, Teyana Taylor y Twenty One Pilots.
Los Black Eyed Peas obtuvieron el premio a Mejor Canción Retro por Rock That Body. En el escenario estuvieron acompañados por la exintegrante Fergie, quien agradeció a los seguidores y expresó su satisfacción por compartir el reconocimiento con sus compañeros, además de mencionar a su hijo Axl.
Entre los presentadores estuvieron Alysa Liu, Anthony Ramos, Busta Rhymes, EJAE, Gabriel “Fluffy” Iglesias, GloRilla, Hannah Berner, Hilary Duff, Jason Derulo, Jake Wood, John Legend, Leon Thomas, Linda Perry, Lisa Rinna, Ludacris, Mariah the Scientist, Matt Rife, Megan Stalter, Paul W. Downs, Melanie Martinez, Nikki Glaser, Paula Abdul, Rei Ami, Riley Green y Russell Dickerson.
Taylor Swift llegó a la ceremonia con ocho nominaciones, pero no obtuvo ningún premio. Sombrío, Sabrina Carpenter, Morgan Wallen y Olivia Dean figuraron entre los artistas con más nominaciones. Wallen consiguió una victoria durante la noche.
A continuación, la lista completa de ganadores.
Artista del Año:
Bad Bunny
Bruno Mars
GANADOR: BTS
Harry Styles
Justin Bieber
Kendrick Lamar
Lady Gaga
Morgan Wallen
Sabrina Carpenter
Taylor Swift
Nuevo Artista del Año:
Alex Warren
Ella Langley
GANADORAS: KATSEYE
León Thomas
Olivia Dean
sombrío
Álbum del Año
Cardi B – ¿SOY YO EL DRAMA?
Fuerza Regida – 111xpantia
Justin Bieber – SWAG
Lady Gaga – Mayhem
Morgan Wallen – Yo soy el problema
Olivia Dean – El arte de amar
Playboi Carti – MÚSICA
GANADORA: Sabrina Carpenter – El mejor amigo del hombre
Tate McRae – Tan cerca de lo que
Taylor Swift – La vida de una corista
Canción del Año
Alex Warren – “Ordinario”
Ella Langley – “Choosin' Texas”
GANADORA: HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”
Kehlani – “Folded”
Leon Thomas – “MUTT”
Morgan Wallen – “Yo soy el problema”
Olivia Dean – “El hombre que necesito”
Sabrina Carpenter – “Hombre-niño”
sombr – “de vuelta con los amigos”
Taylor Swift – “El destino de Ofelia”
Colaboración del Año
BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – “All the Way”
David Guetta, Teddy Swims, Tones And I – “Gone Gone Gone”
Morgan Wallen, Tate McRae – “Lo que quiero”
GANADORAS: PinkPantheress, Zara Larsson – “Estados Unidos”
Shaboozey, Jelly Roll – “Amén”
Canción Social del Año
Disco Lines, Tinashe – “No Broke Boys”
PinkPantheress – “Ilegal”
Modelo a seguir: “Sally, cuando se acaba el vino”
GANADORA: Tyla – “CHANEL”
Zara Larsson – “Vida exuberante”
Mejor Video Musical
GANADORAS: KATSEYE – “Gnarly”
ROSALÍA, Björk, Yves Tumor – “Berghain”
Sabrina Carpenter – “Hombre-niño”
Taylor Swift – “El destino de Ofelia”
Tyla – “CHANEL”
Mejor Banda Sonora
F1 El Álbum
Hazbin Hotel: Segunda temporada
GANADORA: Cazadores de demonios del K-Pop
Malvado: Para bien
Charli xcx – Cumbres Borrascosas
Gira del Año
Beyoncé – Gira “Cowboy Carter”
Kendrick Lamar, SZA – “Grand National Tour”
Lady Gaga – “The Mayhem Ball”
Oasis – “Gira Oasis Live '25”
GANADORA: Shakira – “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”
Gira Revelación (Nuevo)
GANADOR: Benson Boone – “Gira Mundial American Heart”
Kali Uchis – “La gira Sincerely, Tour”
Las Marías – “Tour Submarino”
Megan Moroney – Gira “¿Estoy bien?”
Sleep Token – Gira “Incluso en Arcadia”
Álbum Revelación del Año (Nuevo)
Olivia Dean – El arte de amar
sombr – Apenas la conozco
GANADORA: Zara Larsson – Sol de medianoche
Mejor Canción del Recuerdo (Nuevo)
4 Non Blondes – “What's Up”
GANADORA: Black Eyed Peas – “Rock That Body”
Goo Goo Dolls – “Iris”
Mejor Interpretación Vocal (Nuevo)
Alex Warren – “Ordinario”
GANADORAS: Las voces cantantes de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”
Lady Gaga – “Abracadabra”
RAYE – “¡DÓNDE ESTÁ MI MARIDO!”
Sienna Spiro – “Muere en esta colina”
Canción del Verano (Nuevo)
Alex Warren – “SUEÑO FEBRIL”
Bella Kay – “me encanta, me encanta, me encanta”
GANADORA: BTS – “SWIM”
Ella Langley – “Choosin' Texas”
Harry Styles – “American Girls”
Noah Kahan – “La gran división”
La Pantera Rosa, Zara Larsson – “En Estados Unidos”
sombr – “Destructora de hogares”
Impala domesticado, JENNIE – “Drácula”
Taylor Swift – “Elizabeth Taylor”
Categorías Pop: Mejor Artista Pop Masculino:
Alex Warren
Benson Boone
Ed Sheeran
Harry Styles
GANADOR: Justin Bieber
Mejor Artista Pop Femenina
Lady Gaga
Olivia Dean
GANADORA: Sabrina Carpenter
Tate McRae
Taylor Swift
Artista Pop Revelación (Nuevo)
GANADORAS: KATSEYE
Siena Spiro
Zara Larsson
Mejor Canción Pop
Alex Warren – “Ordinario”
GANADORA: HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”
Olivia Dean – “El hombre que necesito”
Sabrina Carpenter – “Hombre-niño”
Taylor Swift – “El destino de Ofelia”
Mejor Álbum Pop
Lady Gaga – Mayhem
Olivia Dean – El arte de amar
GANADORA: Sabrina Carpenter – El mejor amigo del hombre
Tate McRae – Tan cerca de lo que
Taylor Swift – La vida de una corista
Categorías País
Mejor Artista Country Masculino
Rollo de gelatina
Luke Combs
GANADOR: Morgan Wallen
Riley Green
Shaboozey
Mejor Artista Country Femenina
GANADORA: Ella Langley
Kelsea Ballerini
Lainey Wilson
Megan Moroney
Miranda Lambert
Mejor Dúo o Grupo Country
Brooks & Dunn
Old Dominion
Rascal Flatts
Renacimiento del roble del tratado
GANADOR: Zac Brown Band
Artista Revelación Country (Nuevo)
GANADOR: Sam Barber
Tucker Wetmore
Zach Top
Mejor Canción Country
BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – “All the Way”
GANADORA: Ella Langley – “Choosin' Texas”
Morgan Wallen – “Por si acaso”
Russell Dickerson – “Happen to Me”
Shaboozey – “Buenas noticias”
Mejor Álbum Country
BigXthaPlug – Espero que seas feliz
GANADORA: Megan Moroney – Nube 9
Morgan Wallen – Yo soy el problema
Sam Barber – Mente inquieta
Tucker Wetmore – Lo que no se debe hacer
Categorías de Hip-Hop: Mejor Artista de Hip-Hop Masculino
Don Toliver
GANADOR: Kendrick Lamar
Playboi Carti
Tyler, el creador
YoungBoy nunca volvió a estar en la ruina
Mejor Artista de Hip-Hop Femenina
GANADORA: Cardi B
Doechii
GloRilla
Rojo sexy
YKNIECE
Artista Revelación de Hip-Hop (Nuevo)
EsDeeKid
GANADORA: Monaleo
PLUTÓN
Mejor Canción de Hip-Hop
GANADORA: Cardi B – “ErrTime”
Drake – “NOKIA”
Gunna, Burna Boy – “wgft”
Playboi Carti, The Weeknd – “Rather Lie”
YKNIECE, Quavo, Metro Boomin, Breskii – “Take Me Thru Dere”
Mejor Álbum de Hip-Hop
GANADORA: Cardi B – ¿SOY YO EL DRAMA?
Don Toliver – OCTANE
Gunna – El último Wun
Playboi Carti – MÚSICA
YoungBoy nunca volvió a estar en la ruina – MASA
Categorías de R&B: Mejor Artista de R&B Masculino
GANADOR: Bruno Mars
Chris Brown
Daniel César
PARTYNEXTDOOR
The Weeknd
Mejor Artista de R&B Femenina
Kehlani
Caminante de verano
GANADORA: SZA
Teyana Taylor
Tyla
Artista Revelación de R&B
GANADOR: Leon Thoma
Mariah la científica
Ravyn Lenae
Mejor Canción de R&B
GANADOR: Bruno Mars – “I Just Might”
Chris Brown, Bryson Tiller – “Depende”
Kehlani – “Folded”
Leon Thomas – “MUTT”
Mariah la Científica – “AZUL ARDIENTE”
Mejor Álbum de R&B
GANADOR: Bruno Mars – El Romántico
Justin Bieber – SWAG
Leon Thomas – MUT
Mariah la Científica – CORAZONES SE VENDEN POR SEPARADO
Summer Walker – Finalmente lo superé
Categorías Latinas: Mejor Artista Latino Masculino
GANADOR: Bad Bunny
Junior H
Peso Pluma
Rauw Alejandro
Tito Doble P
Mejor Artista Latino Femenina
Gloria Estefan
Karol G.
Natti Natasha
ROSALÍA
GANADORA: Shakira
Mejor Dúo o Grupo Latino
Clave Especial
GANADORES: Fuerza Regida
Grupo Firme
Grupo Frontera
Julión Álvarez y su Banda Norteña
Artista Revelación Latino (Nuevo)
Beéle
GANADOR: Kapo
Netón Vega
Mejor Canción Latina
GANADOR: Bad Bunny – “NUEVAYoL”
benny blanco, Selena Gomez, Las Marías – “Ojos Tristes”
Fuerza Regida – “Marlboro Rojo”
Fuerza Regida, Grupo Frontera – “ME JALO”
KAROL G – “LATINA FOREVA”
Mejor Álbum Latino
Fuerza Regida – 111xpantia
GANADORA: KAROL G – Tropicoqueta
Netón Vega – Mi Vida Mi Muerte
Peso Pluma, Tito Doble P – DINASTÍA
ROSALÍA – Lux
Categorías de Rock: Mejor Artista de Rock/Alternativo
Deftones
Linkin Park
Las Marías
Ficha de sueño
GANADOR: Twenty One Pilots
Artista Revelación de Rock/Alternativo (Nuevo)
Gansos
Gigi Pérez
GANADOR: sombr
Mejor Canción de Rock/Alternativo
Noah Kahan – “La gran división”
Linkin Park – “Desde abajo hacia arriba”
GANADOR: sombrío – “volver a los amigos”
Sublime – “Ensenada”
Tame Impala – “Drácula”
Mejor Álbum de Rock/Alternativo
Ficha de sueño: incluso en Arcadia
GANADOR: sombr – Apenas la conozco
Impala domesticado – Moroso
Twenty One Pilots – Breach
Zach Bryan – Con el cielo en la cima
Otras Categorías: Mejor Artista Dance/Electrónica
Calvin Harris
GANADOR: David Guetta
Fred otra vez...
ILLENIUM
Juan Summit
Mejor Artista de K-Pop Masculino
ATEEZ
GANADOR: BTS
ENHYPEN
Stray Kids
MAÑANA JUNTOS
Mejor Artista de K-Pop Femenina
aespa
BLACKPINK
ILIT
EL SSERÁFIM
GANADOR: DOS VECES
Mejor Artista de Afrobeats
Burna Boy
MOLIY
Rema
GANADOR: Tyla
Wizkid
Mejor Artista Americana/Folk (Nuevo)
Señor Huro
Los Lumineers
Mumford & Sons
GANADOR: Noah Kahan
Tyler Childers