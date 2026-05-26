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BTS regresa por todo lo alto y conquista los AMAs 2026

BTS lideró los American Music Awards 2026 con tres premios. Conozca la lista de ganadores y los momentos más destacados de la gala.

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 07:35 -
  • Redacción web
BTS regresa por todo lo alto y conquista los AMAs 2026

BTS arrasa en los American Music Awards.

 Foto @amas

BTS protagonizó un regreso triunfal a los American Music Awards (AMAs) la noche del lunes.

En su primera aparición en una ceremonia de premios en cuatro años, el supergrupo de K-pop ganó los tres galardones a los que estaba nominado, incluido el premio principal de Artista del Año . La agrupación subió al escenario ante una audiencia que celebró su victoria con entusiasmo.

Además, BTS abrió la ceremonia de los AMAs 2026 con una actuación pregrabada de su concierto realizado la noche anterior en Las Vegas.

La gala, presentación de Queen Latifah y cuyos ganadores fueron elegidos mediante votación de los fanáticos, se transmitió en vivo por CBS y Paramount+ desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Entre los destacados de la noche estuvo Sombr, quien obtuvo dos premios entregados durante la transmisión televisada y presentó una intensa interpretación de Homewrecker, acompañada de efectos visuales y luces intermitentes. También ganó en las categorías de Mejor Canción de Rock/Alternativa, Mejor Álbum de Rock/Alternativa y Artista Revelación de Rock/Alternativa, aunque este último reconocimiento no fue entregado durante la ceremonia televisada.

Otros artistas que obtuvieron tres premios fueron KATSEYE, que además interpretó su tema Pinky Up; Bruno Mars, Cardi B, Sabrina Carpenter y los integrantes de Huntrix (EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami), voces de la producción KPop Demon Hunters. EJAE sumó un cuarto galardón al ganar la categoría de Mejor Banda Sonora por KPop Demon Hunters.

El cantante Billy Idol recibió un premio a la trayectoria y ofreció un emotivo discurso de agradecimiento antes de cerrar el espectáculo con un popurrí de sus éxitos, que culminó con Dancing With Myself.

Por su parte, Darius Rucker, vocalista de Hootie and the Blowfish, fue reconocido con el Veterans Voice Award tras interpretar junto a la banda un popurrí de sus éxitos de la década de 1990, incluidos Hold My Hand y Only Wanna Be With You. Durante su intervención, destacó que el sacrificio de los militares y sus familias merece reconocimiento “todos los días”, no únicamente durante el Día de los Caídos.

La cantante colombiana Karol G recibió el Premio Internacional a la Excelencia Artística, entregado por John Legend.

Las Pussycat Dolls también regresaron al escenario de los AMAs para interpretar un popurrí de éxitos que incluyó Don't Cha, Buttons y When I Grow Up. Durante la presentación estuvieron acompañados por Busta Rhymes.

Como anfitriona, Queen Latifah interactuó constantemente con el público, mencionó a varios nominados y compartió momentos musicales junto a John Rzeznik, de Goo Goo Dolls y Ludacris, quienes se encontraron entre los asistentes.

Entre los artistas que actuaron durante la ceremonia figuraron KATSEYE, New Kids on the Block, Keith Urban, Maluma, Riley Green, Teddy Swims, Teyana Taylor y Twenty One Pilots.

Los Black Eyed Peas obtuvieron el premio a Mejor Canción Retro por Rock That Body. En el escenario estuvieron acompañados por la exintegrante Fergie, quien agradeció a los seguidores y expresó su satisfacción por compartir el reconocimiento con sus compañeros, además de mencionar a su hijo Axl.

Entre los presentadores estuvieron Alysa Liu, Anthony Ramos, Busta Rhymes, EJAE, Gabriel “Fluffy” Iglesias, GloRilla, Hannah Berner, Hilary Duff, Jason Derulo, Jake Wood, John Legend, Leon Thomas, Linda Perry, Lisa Rinna, Ludacris, Mariah the Scientist, Matt Rife, Megan Stalter, Paul W. Downs, Melanie Martinez, Nikki Glaser, Paula Abdul, Rei Ami, Riley Green y Russell Dickerson.

Taylor Swift llegó a la ceremonia con ocho nominaciones, pero no obtuvo ningún premio. Sombrío, Sabrina Carpenter, Morgan Wallen y Olivia Dean figuraron entre los artistas con más nominaciones. Wallen consiguió una victoria durante la noche.

A continuación, la lista completa de ganadores.

Artista del Año:

Bad Bunny

Bruno Mars

GANADOR: BTS

Harry Styles

Justin Bieber

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Nuevo Artista del Año:

Alex Warren

Ella Langley

GANADORAS: KATSEYE

León Thomas

Olivia Dean

sombrío

Álbum del Año

Cardi B – ¿SOY YO EL DRAMA?

Fuerza Regida – 111xpantia

Justin Bieber – SWAG

Lady Gaga – Mayhem

Morgan Wallen – Yo soy el problema

Olivia Dean – El arte de amar

Playboi Carti – MÚSICA

GANADORA: Sabrina Carpenter – El mejor amigo del hombre

Tate McRae – Tan cerca de lo que

Taylor Swift – La vida de una corista

Canción del Año

Alex Warren – “Ordinario”

Ella Langley – “Choosin' Texas”

GANADORA: HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”

Kehlani – “Folded”

Leon Thomas – “MUTT”

Morgan Wallen – “Yo soy el problema”

Olivia Dean – “El hombre que necesito”

Sabrina Carpenter – “Hombre-niño”

sombr – “de vuelta con los amigos”

Taylor Swift – “El destino de Ofelia”

Colaboración del Año

BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – “All the Way”

David Guetta, Teddy Swims, Tones And I – “Gone Gone Gone”

Morgan Wallen, Tate McRae – “Lo que quiero”

GANADORAS: PinkPantheress, Zara Larsson – “Estados Unidos”

Shaboozey, Jelly Roll – “Amén”

Canción Social del Año

Disco Lines, Tinashe – “No Broke Boys”

PinkPantheress – “Ilegal”

Modelo a seguir: “Sally, cuando se acaba el vino”

GANADORA: Tyla – “CHANEL”

Zara Larsson – “Vida exuberante”

Mejor Video Musical

GANADORAS: KATSEYE – “Gnarly”

ROSALÍA, Björk, Yves Tumor – “Berghain”

Sabrina Carpenter – “Hombre-niño”

Taylor Swift – “El destino de Ofelia”

Tyla – “CHANEL”

Mejor Banda Sonora

F1 El Álbum

Hazbin Hotel: Segunda temporada

GANADORA: Cazadores de demonios del K-Pop

Malvado: Para bien

Charli xcx – Cumbres Borrascosas

Gira del Año

Beyoncé – Gira “Cowboy Carter”

Kendrick Lamar, SZA – “Grand National Tour”

Lady Gaga – “The Mayhem Ball”

Oasis – “Gira Oasis Live '25”

GANADORA: Shakira – “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Gira Revelación (Nuevo)

GANADOR: Benson Boone – “Gira Mundial American Heart”

Kali Uchis – “La gira Sincerely, Tour”

Las Marías – “Tour Submarino”

Megan Moroney – Gira “¿Estoy bien?”

Sleep Token – Gira “Incluso en Arcadia”

Álbum Revelación del Año (Nuevo)

Olivia Dean – El arte de amar

sombr – Apenas la conozco

GANADORA: Zara Larsson – Sol de medianoche

Mejor Canción del Recuerdo (Nuevo)

4 Non Blondes – “What's Up”

GANADORA: Black Eyed Peas – “Rock That Body”

Goo Goo Dolls – “Iris”

Mejor Interpretación Vocal (Nuevo)

Alex Warren – “Ordinario”

GANADORAS: Las voces cantantes de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”

Lady Gaga – “Abracadabra”

RAYE – “¡DÓNDE ESTÁ MI MARIDO!”

Sienna Spiro – “Muere en esta colina”


Canción del Verano (Nuevo)

Alex Warren – “SUEÑO FEBRIL”

Bella Kay – “me encanta, me encanta, me encanta”

GANADORA: BTS – “SWIM”

Ella Langley – “Choosin' Texas”

Harry Styles – “American Girls”

Noah Kahan – “La gran división”

La Pantera Rosa, Zara Larsson – “En Estados Unidos”

sombr – “Destructora de hogares”

Impala domesticado, JENNIE – “Drácula”

Taylor Swift – “Elizabeth Taylor”

Categorías Pop: Mejor Artista Pop Masculino:

Alex Warren

Benson Boone

Ed Sheeran

Harry Styles

GANADOR: Justin Bieber

Mejor Artista Pop Femenina

Lady Gaga

Olivia Dean

GANADORA: Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift

Artista Pop Revelación (Nuevo)

GANADORAS: KATSEYE

Siena Spiro

Zara Larsson

Mejor Canción Pop

Alex Warren – “Ordinario”

GANADORA: HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”

Olivia Dean – “El hombre que necesito”

Sabrina Carpenter – “Hombre-niño”

Taylor Swift – “El destino de Ofelia”

Mejor Álbum Pop

Lady Gaga – Mayhem

Olivia Dean – El arte de amar

GANADORA: Sabrina Carpenter – El mejor amigo del hombre

Tate McRae – Tan cerca de lo que

Taylor Swift – La vida de una corista

Categorías País

Mejor Artista Country Masculino

Rollo de gelatina

Luke Combs

GANADOR: Morgan Wallen

Riley Green

Shaboozey

Mejor Artista Country Femenina

GANADORA: Ella Langley

Kelsea Ballerini

Lainey Wilson

Megan Moroney

Miranda Lambert

Mejor Dúo o Grupo Country

Brooks & Dunn

Old Dominion

Rascal Flatts

Renacimiento del roble del tratado

GANADOR: Zac Brown Band

Artista Revelación Country (Nuevo)

GANADOR: Sam Barber

Tucker Wetmore

Zach Top

Mejor Canción Country

BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – “All the Way”

GANADORA: Ella Langley – “Choosin' Texas”

Morgan Wallen – “Por si acaso”

Russell Dickerson – “Happen to Me”

Shaboozey – “Buenas noticias”

Mejor Álbum Country

BigXthaPlug – Espero que seas feliz

GANADORA: Megan Moroney – Nube 9

Morgan Wallen – Yo soy el problema

Sam Barber – Mente inquieta

Tucker Wetmore – Lo que no se debe hacer

Categorías de Hip-Hop: Mejor Artista de Hip-Hop Masculino

Don Toliver

GANADOR: Kendrick Lamar

Playboi Carti

Tyler, el creador

YoungBoy nunca volvió a estar en la ruina

Mejor Artista de Hip-Hop Femenina

GANADORA: Cardi B

Doechii

GloRilla

Rojo sexy

YKNIECE

Artista Revelación de Hip-Hop (Nuevo)

EsDeeKid

GANADORA: Monaleo

PLUTÓN

Mejor Canción de Hip-Hop

GANADORA: Cardi B – “ErrTime”

Drake – “NOKIA”

Gunna, Burna Boy – “wgft”

Playboi Carti, The Weeknd – “Rather Lie”

YKNIECE, Quavo, Metro Boomin, Breskii – “Take Me Thru Dere”

Mejor Álbum de Hip-Hop

GANADORA: Cardi B – ¿SOY YO EL DRAMA?

Don Toliver – OCTANE

Gunna – El último Wun

Playboi Carti – MÚSICA

YoungBoy nunca volvió a estar en la ruina – MASA

Categorías de R&B: Mejor Artista de R&B Masculino

GANADOR: Bruno Mars

Chris Brown

Daniel César

PARTYNEXTDOOR

The Weeknd

Mejor Artista de R&B Femenina

Kehlani

Caminante de verano

GANADORA: SZA

Teyana Taylor

Tyla

Artista Revelación de R&B

GANADOR: Leon Thoma

Mariah la científica

Ravyn Lenae

Mejor Canción de R&B

GANADOR: Bruno Mars – “I Just Might”

Chris Brown, Bryson Tiller – “Depende”

Kehlani – “Folded”

Leon Thomas – “MUTT”

Mariah la Científica – “AZUL ARDIENTE”

Mejor Álbum de R&B

GANADOR: Bruno Mars – El Romántico

Justin Bieber – SWAG

Leon Thomas – MUT

Mariah la Científica – CORAZONES SE VENDEN POR SEPARADO

Summer Walker – Finalmente lo superé

Categorías Latinas: Mejor Artista Latino Masculino

GANADOR: Bad Bunny

Junior H

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Doble P

Mejor Artista Latino Femenina

Gloria Estefan

Karol G.

Natti Natasha

ROSALÍA

GANADORA: Shakira

Mejor Dúo o Grupo Latino

Clave Especial

GANADORES: Fuerza Regida

Grupo Firme

Grupo Frontera

Julión Álvarez y su Banda Norteña

Artista Revelación Latino (Nuevo)

Beéle

GANADOR: Kapo

Netón Vega

Mejor Canción Latina

GANADOR: Bad Bunny – “NUEVAYoL”

benny blanco, Selena Gomez, Las Marías – “Ojos Tristes”

Fuerza Regida – “Marlboro Rojo”

Fuerza Regida, Grupo Frontera – “ME JALO”

KAROL G – “LATINA FOREVA”

Mejor Álbum Latino

Fuerza Regida – 111xpantia

GANADORA: KAROL G – Tropicoqueta

Netón Vega – Mi Vida Mi Muerte

Peso Pluma, Tito Doble P – DINASTÍA

ROSALÍA – Lux

Categorías de Rock: Mejor Artista de Rock/Alternativo

Deftones

Linkin Park

Las Marías

Ficha de sueño

GANADOR: Twenty One Pilots

Artista Revelación de Rock/Alternativo (Nuevo)

Gansos

Gigi Pérez

GANADOR: sombr

Mejor Canción de Rock/Alternativo

Noah Kahan – “La gran división”

Linkin Park – “Desde abajo hacia arriba”

GANADOR: sombrío – “volver a los amigos”

Sublime – “Ensenada”

Tame Impala – “Drácula”

Mejor Álbum de Rock/Alternativo

Ficha de sueño: incluso en Arcadia

GANADOR: sombr – Apenas la conozco

Impala domesticado – Moroso

Twenty One Pilots – Breach

Zach Bryan – Con el cielo en la cima

Otras Categorías: Mejor Artista Dance/Electrónica

Calvin Harris

GANADOR: David Guetta

Fred otra vez...

ILLENIUM

Juan Summit

Mejor Artista de K-Pop Masculino

ATEEZ

GANADOR: BTS

ENHYPEN

Stray Kids

MAÑANA JUNTOS

Mejor Artista de K-Pop Femenina

aespa

BLACKPINK

ILIT

EL SSERÁFIM

GANADOR: DOS VECES

Mejor Artista de Afrobeats

Burna Boy

MOLIY

Rema

GANADOR: Tyla

Wizkid

Mejor Artista Americana/Folk (Nuevo)

Señor Huro

Los Lumineers

Mumford & Sons

GANADOR: Noah Kahan

Tyler Childers

Shakira: "Ahorita no tengo tiempo para el amor"

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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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