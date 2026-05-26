BTS regresa por todo lo alto y conquista los AMAs 2026

BTS protagonizó un regreso triunfal a los American Music Awards (AMAs) la noche del lunes.

En su primera aparición en una ceremonia de premios en cuatro años, el supergrupo de K-pop ganó los tres galardones a los que estaba nominado, incluido el premio principal de Artista del Año . La agrupación subió al escenario ante una audiencia que celebró su victoria con entusiasmo.

Además, BTS abrió la ceremonia de los AMAs 2026 con una actuación pregrabada de su concierto realizado la noche anterior en Las Vegas.

La gala, presentación de Queen Latifah y cuyos ganadores fueron elegidos mediante votación de los fanáticos, se transmitió en vivo por CBS y Paramount+ desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Entre los destacados de la noche estuvo Sombr, quien obtuvo dos premios entregados durante la transmisión televisada y presentó una intensa interpretación de Homewrecker, acompañada de efectos visuales y luces intermitentes. También ganó en las categorías de Mejor Canción de Rock/Alternativa, Mejor Álbum de Rock/Alternativa y Artista Revelación de Rock/Alternativa, aunque este último reconocimiento no fue entregado durante la ceremonia televisada.

Otros artistas que obtuvieron tres premios fueron KATSEYE, que además interpretó su tema Pinky Up; Bruno Mars, Cardi B, Sabrina Carpenter y los integrantes de Huntrix (EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami), voces de la producción KPop Demon Hunters. EJAE sumó un cuarto galardón al ganar la categoría de Mejor Banda Sonora por KPop Demon Hunters.