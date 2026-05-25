Jacob Elordi y Kendall Jenner disfrutan de una cena romántica en Los Ángeles

Los Ángeles, California.

Jacob Elordi y Kendall Jenner demostraron que su romance sigue viento en popa con una cena romántica llena de muestras de afecto.

El actor, de 28 años, y su nueva pareja cenaron en un restaurante de Montecito, California, con otra pareja el sábado, como se puede ver en las fotos obtenidas por TMZ.

La cita doble tuvo lugar cerca del rancho de Jenner, valorado en 23 millones de dólares, según el medio.

La supermodelo, de 30 años, se mostró muy cariñosa con su novio durante la salida, abrazándolo, acariciándole la nuca y jugando con su cabello.

Según fuentes, el protagonista de "Euphoria", por su parte, sonrió y rió durante toda la cena. La pareja se marchó junta, con Elordi al volante.

La pareja acaparó titulares el mes pasado cuando fueron vistos besándose apasionadamente en una fiesta posterior al festival de Coachella. Según los informes, llevan saliendo desde febrero.