Jacob Elordi y Kendall Jenner disfrutan de una cena romántica en Los Ángeles

Jacob Elordi y Kendall Jenner demostraron que su romance sigue viento en popa con una cena romántica llena de muestras de afecto.
El actor, de 28 años, y su nueva pareja cenaron en un restaurante de Montecito, California, con otra pareja el sábado, como se puede ver en las fotos obtenidas por TMZ.
La cita doble tuvo lugar cerca del rancho de Jenner, valorado en 23 millones de dólares, según el medio.
La supermodelo, de 30 años, se mostró muy cariñosa con su novio durante la salida, abrazándolo, acariciándole la nuca y jugando con su cabello.
Según fuentes, el protagonista de "Euphoria", por su parte, sonrió y rió durante toda la cena. La pareja se marchó junta, con Elordi al volante.
La pareja acaparó titulares el mes pasado cuando fueron vistos besándose apasionadamente en una fiesta posterior al festival de Coachella. Según los informes, llevan saliendo desde febrero.
Según el Daily Mail, la hermana de la estrella de las Kardashian, Kylie Jenner —quien sale con el actor Timothée Chalamet— volvió a coincidor con Jacob Elordi durante la temporada de premios y pensó que sería una buena opción para Kendall.
Aunque Kendall y el australiano eran amigos desde hacía años, fuentes cercanas afirman que Kylie, de 28 años, los animó a intentar una relación. Según el medio, rápidamente se dieron cuenta de que había química entre ellos.
Por otro lado, otra fuente declaró a Page Six que Kendall abordó la relación con cautela debido a su larga amistad.
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“Kendall es muy reservada, así que se lo está tomando con calma”, explicó una fuente al sitio Page Six, añadiendo que “no es de las que se precipitan” ya que “se conocen de toda la vida y frecuentan los mismos círculos”.
A principios de este mes, Kendall y el protagonista de “Frankenstein” fueron fotografiados desayunando juntos de forma informal y disfrutando de un picnic privado en la playa durante sus vacaciones en Hawái.
"Nos enteramos de que la bella modelo “no esperaba enamorarse tan rápido de Elordi”, pero que su escapada a Hawái “lo cambió todo”, agregó la fuente.
“Se hicieron muy cercanos durante ese viaje, y sin duda fortaleció su conexión”, comentó. “La relación se está volviendo mucho más seria de lo que ella esperaba”.