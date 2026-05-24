VIDEO: Arturo Villa le pide matrimonio a Mayra Alejandra

Texas, Estados Unidos.

¡Mayra Alejandra y Arturo Villa se van a casar!

El creador de contenido fitness compartió un video en sus redes sociales en donde se le ve junto a su novia, Mayra Alejandra, también conocida como La Mayrita, y luego decide hacerle la gran pregunta: "¿Aceptarías ser mi esposa, por esta vida y la siguiente?", a lo que por supuesto ella aceptó.

Arturo eligió un hermoso lugar para pedirle la mano a su amada, con una hermosa naturaleza de fondo mientras Mayra lucía hermosa con un vestido blanco.

"Hoy es un día increíble un día maravilloso, un día que quedará marcado en la historia de nuestras vidas y el universo entero. Casi me desmayo de la emoción Esto es algo increíble disfruta y goza con nosotros este momento", escribió Arturo en la descripción del post que compartió en sus redes.

Cabe destacar que Mayra y Arturo confirmaron su relación amorosa hace algunos meses, por lo que no tendrían ni un año de noviazgo. También la creadora de contenido y empresaria se divorció recientemente de Erik Roberto "El Charrito", con quien estuvo durante casi dos décadas y procreó a tres hijos.