Ricky Martin romple el silencio tras ataque con gas lacrimógeno en un concierto

Montenegro.

El cantante puertorriqueño Ricky Martin se encuentra a salvo luego de que su concierto en Montenegro fuera interrumpido por el lanzamiento de gas lacrimógeno cerca del escenario. El artista también se pronunció por primera vez a través de su cuenta de Instagram el pasado sábado. "Montenegro, solo me voy a enfocar en la increíble energía que sentí viniendo de ustedes", escribió en un mensaje que emitió tanto en montenegrino, inglés y español. El artista se refirió al público de esa nación como uno "cálido y lleno de amor" luego de lo acontecido el pasado jueves: " Estábamos celebrando la música, la cultura y por supuesto tu independencia". "Todavía sigo volando después de esa noche tan increíble cantando para ustedes. Mucho amor siempre... y volveré", prometió para finalizar.

¿Qué fue lo que pasó? De acuerdo con Billboard, el incidente provocó momentos de confusión entre el público y obligó a detener temporalmente el espectáculo. El equipo del artista confirmó que tanto él como sus músicos y colaboradores resultaron ilesos tras la evacuación. "Durante el concierto de Ricky Martin esta noche en Montenegro, un individuo lanzó gas lacrimógeno hacia el escenario, provocando una interrupción abrupta del espectáculo mientras los asistentes se alejaban de la zona y recibían asistencia", señaló la publicista de Martin, Róndine Alcalá, en un comunicado de prensa. "Como medida de precaución, Ricky Martin y todo su equipo abandonaron inmediatamente el escenario mientras el personal de seguridad y las autoridades locales trabajaban para controlar la situación y garantizar la seguridad de los asistentes". Según la publicista, el boricua, quien con este show dio inicio a la etapa europea de su gira "Ricky Martin Live", decidió volver al escenario "para cumplir con su compromiso con sus fans", aunque su equipo le aconsejó que no lo hiciera.

#RickyMartin #Concierto ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias Lanzan gas lacrimógeno durante concierto de Ricky Martin Momentos de tensión y pánico se vivieron durante un concierto de Ricky Martin en Montenegro, luego de que una persona lanzara gas lacrimógeno en plena presentación. El incidente ocurrió en la Plaza de la Independencia de Podgorica, donde miles de personas asistían al espectáculo gratuito organizado por los 20 años de independencia de Montenegro. El show tuvo que ser interrumpido mientras policías y cuerpos de emergencia revisaban la situación y atendían a asistentes afectados por el gas. Toda la información en #HechosSábado