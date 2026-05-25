Sam Levinson defiende la impactante muerte de Nate en “Euphoria”

Advertencia: este artículo contiene spoilers del séptimo episodio de la tercera temporada de “Euphoria”.

Sam Levinson, creador de “Euphoria”, explicó por qué decidió matar a Nate Jacobs, personaje interpretado por Jacob Elordi, en una escena que describió como “horrible” y emocionalmente perturbadora.

Tras la emisión del penúltimo episodio de la tercera temporada, Levinson habló con la revista Esquire sobre las expectativas de los espectadores, quienes durante años reclamaron que el personaje enfrentara algún tipo de justicia o karma por sus acciones.

El cineasta, de 41 años, recordó haber planteado una pregunta clave durante el proceso creativo:

“¿Cómo puedo darles [a los fans] lo que quieren, pero hacerlo tan horrible y angustiante que, para cuando suceda, el público ya no esté tan seguro de que lo deseaba?”.

Según Levinson, desde el inicio de la temporada tenía claro que Nate no sobreviviría. Después de años mostrando la conducta violenta, manipuladora y tóxica del personaje, pareció que el desenlace debía ser trágico.

Aunque muchos espectadores vieron a Nate como un personaje irredimible, la serie también mostró momentos de vulnerabilidad y humanidad. Para Levinson, esa complejidad moral era fundamental para que la muerte del personaje generara sentimientos encontrados.

“Es como decir: '¿Ah, querías que recibiera su merecido...? Vale'”, comentó Levinson entre risas a Esquire. “Esa sensación de complicidad con el público siempre es un elemento interesante para explorar dentro de este tipo de estructura más amplia”.

En el episodio, Nate Jacobs muere tras ser enterrado vivo y sufre la mordedura de una serpiente de cascabel. Posteriormente, su cuerpo es exhumado con una retroexcavadora.

Levinson explicó que espera que los espectadores terminen cuestionándose aspectos morales del desenlace.

"Oh Dios, no lo sé. ¿Debería haber tenido una mejor suerte? ¿Se lo merecía?", señaló al referirse a las reacciones que busca provocar en la audiencia.