Sam Levinson defiende la impactante muerte de Nate en “Euphoria”

Advertencia: este artículo contiene spoilers del séptimo episodio de la tercera temporada de “Euphoria”.
Sam Levinson, creador de “Euphoria”, explicó por qué decidió matar a Nate Jacobs, personaje interpretado por Jacob Elordi, en una escena que describió como “horrible” y emocionalmente perturbadora.
Tras la emisión del penúltimo episodio de la tercera temporada, Levinson habló con la revista Esquire sobre las expectativas de los espectadores, quienes durante años reclamaron que el personaje enfrentara algún tipo de justicia o karma por sus acciones.
El cineasta, de 41 años, recordó haber planteado una pregunta clave durante el proceso creativo:
“¿Cómo puedo darles [a los fans] lo que quieren, pero hacerlo tan horrible y angustiante que, para cuando suceda, el público ya no esté tan seguro de que lo deseaba?”.
Según Levinson, desde el inicio de la temporada tenía claro que Nate no sobreviviría. Después de años mostrando la conducta violenta, manipuladora y tóxica del personaje, pareció que el desenlace debía ser trágico.
Aunque muchos espectadores vieron a Nate como un personaje irredimible, la serie también mostró momentos de vulnerabilidad y humanidad. Para Levinson, esa complejidad moral era fundamental para que la muerte del personaje generara sentimientos encontrados.
“Es como decir: '¿Ah, querías que recibiera su merecido...? Vale'”, comentó Levinson entre risas a Esquire. “Esa sensación de complicidad con el público siempre es un elemento interesante para explorar dentro de este tipo de estructura más amplia”.
En el episodio, Nate Jacobs muere tras ser enterrado vivo y sufre la mordedura de una serpiente de cascabel. Posteriormente, su cuerpo es exhumado con una retroexcavadora.
Levinson explicó que espera que los espectadores terminen cuestionándose aspectos morales del desenlace.
"Oh Dios, no lo sé. ¿Debería haber tenido una mejor suerte? ¿Se lo merecía?", señaló al referirse a las reacciones que busca provocar en la audiencia.
El director también reveló que inicialmente imaginó una muerte distinta para el personaje. Según explicó, se inspiró en la película “The Candy Snatchers”, en la que una joven es enterrada viva con un tubo utilizado como ventilación.
"Siempre me encantó la película 'The Candy Snatchers', donde la chica es enterrada viva con un tubo como orificio de ventilación. Así que me imaginé que Nate sería enterrado vivo", explicó Levinson.
Posteriormente, añadió una nueva idea a la escena.
“Simplemente tuve la imagen de una serpiente de cascabel acercándose al tubo”.
Levinson dijo que imaginaba a Nate golpeando desesperadamente mientras la serpiente percibía las vibraciones a través del suelo.
El creador recordó que la idea surgió mientras escuchaba música de Otis Redding durante un trayecto hacia los estudios de Warner Bros. en Los Ángeles.
“Es un momento un tanto curioso en el que te das cuenta de que no todas las escenas oscuras provienen de un lugar oscuro”, comentó.
Por su parte, Jacob Elordi, actor australiano de 28 años que interpreta a Nate desde el estreno de la serie en 2019, calificó la secuencia como una “forma genial de morir” durante una entrevista para HBO emitida después del episodio.
"Nate era alguien que había cometido muchos errores y tomado decisiones muy oscuras. Es genial ver cómo todo ha llegado a este punto", afirmó Elordi.
El actor también describió el rodaje de la escena como una experiencia tranquila y aseguró que la serpiente utilizada en la producción —una boa constrictora equipada con un sonajero falso— fue una coprotagonista “tierna” y “achuchable”.
El final de la tercera temporada de “Euphoria” se estrenará el próximo domingo, según la programación anunciada por HBO.