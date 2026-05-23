Raffy estrena “COCO” y se posiciona número uno en Spotify

San Pedro Sula, Honduras.

El artista hondureño Raffy continúa consolidando su crecimiento dentro de la industria musical con el lanzamiento oficial de “Coco”, una propuesta fresca y vibrante que apuesta por los sonidos del afrobeat y que marca un nuevo capítulo en su evolución artística.

El sencillo llega bajo el respaldo del sello discográfico DN Music, compañía que ha acompañado al cantante en su proceso de internacionalización y expansión hacia nuevos mercados musicales. Con “Coco”, Raffy reafirma su intención de explorar sonidos globales y conectar con audiencias más allá de las fronteras centroamericanas.

Este nuevo estreno representa el siguiente gran paso en la carrera del artista, luego del impacto alcanzado con “La Inquietud”, producción que logró una importante aceptación entre el público y que además estuvo respaldada por el reconocido sello Sony Music. Gracias a ese proyecto, Raffy realizó una extensa gira de medios que fortaleció su presencia dentro de la escena urbana y tropical.