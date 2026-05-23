Raffy estrena “COCO” y se posiciona número uno en Spotify

El artista hondureño Raffy continúa consolidando su crecimiento dentro de la industria musical con el lanzamiento oficial de “Coco”, una propuesta fresca y vibrante que apuesta por los sonidos del afrobeat y que marca un nuevo capítulo en su evolución artística.
El sencillo llega bajo el respaldo del sello discográfico DN Music, compañía que ha acompañado al cantante en su proceso de internacionalización y expansión hacia nuevos mercados musicales. Con “Coco”, Raffy reafirma su intención de explorar sonidos globales y conectar con audiencias más allá de las fronteras centroamericanas.
Este nuevo estreno representa el siguiente gran paso en la carrera del artista, luego del impacto alcanzado con “La Inquietud”, producción que logró una importante aceptación entre el público y que además estuvo respaldada por el reconocido sello Sony Music. Gracias a ese proyecto, Raffy realizó una extensa gira de medios que fortaleció su presencia dentro de la escena urbana y tropical.
La producción musical de “Coco” estuvo a cargo del productor Humby, quien se encargó de construir una base sonora que mezcla ritmos latinos con influencias africanas, creando una atmósfera envolvente y moderna. El resultado es una canción cargada de energía, con una identidad global y un sonido auténtico que encaja perfectamente con las tendencias actuales del afrobeat internacional.
Además, el tema cuenta con la participación del reconocido ingeniero de voces DJ Roland, cuyo trabajo permitió potenciar la interpretación vocal de Raffy y darle mayor fuerza sobre la compleja estructura rítmica del sencillo. La calidad técnica y artística del proyecto refleja la apuesta del equipo por competir en mercados internacionales y elevar el nivel de producción de la música urbana hecha en la región.
Con “Coco”, Raffy y DN Music buscan posicionarse a la vanguardia de los nuevos sonidos, presentando una propuesta diseñada para conquistar plataformas digitales, emisoras radiales y públicos de distintas partes del mundo. El lanzamiento también evidencia la evolución constante del artista, quien continúa construyendo una carrera enfocada en la innovación musical y la proyección internacional.