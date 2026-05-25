“The Mandalorian and Grogu” lidera la taquilla y "Obsesión" pasa al segundo lugar

Ciudad de México.

Después de siete años lejos de la gran pantalla, una nueva película de Star Wars atrajo este fin de semana a un público sólido a los cines de todo el mundo, aunque sin romper ningún récord. Según estimaciones del estudio difundidas ayer, “Star Wars: The Mandalorian and Grogu” recaudó 82 millones de dólares en ventas de entradas en 4,300 salas de Estados Unidos y Canadá. Se espera que, para para este lunes 25 de mayo. el fin del feriado del Día de los Caídos, haya obtenido 102 millones de dólares en el mercado estadounidense y 165 millones de dólares a escala mundial. La película, una continuación de la serie de Disney+ “The Mandalorian”, superó las expectativas para el fin de semana de estreno, pero también se ubica en el extremo bajo de los estrenos de Star Wars de la era Disney, más cerca de “Solo: A Star Wars Story”, que recaudó 103 millones de dólares en el periodo de cuatro días del Día de los Caídos en 2018. Aunque “Solo” fue considerada un desastre, las métricas en torno a “The Mandalorian and Grogu” son un poco distintas.

#starwars #pedropascal #disney ♬ Lofi/NightTempo/10 minutes(1463898) - nightbird_bgm @ibarrechejavier Gocé mucho esta película, pero también entiendo que no esté teniendo la mayor respuesta en taquilla. Quería esperar a que pasara el fin de semana de estreno para ver el panorama completo y lo que es indudable es que Star Wars es algo distinto hoy que lo que era hace unos años. Bueno o malo no sé, pero distinto. Igual cualquier pretexto de ver a Grogu se agradece. #themandalorianandgrogu

El presupuesto de producción de “Solo” rondó los 300 millones de dólares, mientras que “The Mandalorian and Grogu” se hizo por bastante menos —165 millones de dólares según se informó—, sin contar los costos de mercadotecnia y promoción. Eso hace más probable el camino hacia la rentabilidad, especialmente si se toman en cuenta las calificaciones positivas del público. Aunque la crítica estuvo entre tibia y negativa con la película (actualmente tiene 63% en Rotten Tomatoes), los compradores de entradas en general le dieron una A- en CinemaScore. Los niños menores de 13 años están especialmente entusiasmados con el film: le otorgaron una A en CinemaScore y un 5 perfecto en PostTrak. Los padres también le dieron 5 de 5.

"Obsesión" sigue atrapando al público El boca a boca sin duda ayudó a que la película de terror romántico de Curry Barker, “Obsession”, desafiara la trayectoria estándar de taquilla y tuviera un mejor desempeño en su segundo fin de semana. La cinta de Focus Features registró un asombroso aumento del 30% en ventas de entradas, al recaudar 22,4 millones de dólares en 2.655 salas. “Eso realmente es inédito”, señaló Paul Dergarabedian, responsable de tendencias del mercado en Comscore. “Y es una prueba de cómo este ruido en redes sociales de espectadores más jóvenes está alimentando el factor FOMO”, afirmó, refiriéndose por sus siglas en inglés al miedo de perderse una experiencia significativa. El estudio, que adquirió la película de micropresupuesto por unos 15 millones de dólares, proyecta que habrá recaudado 28,2 millones de dólares para el final del lunes, llevando su total acumulado a 58,5 millones de dólares. Se quedó con el segundo lugar, mientras que “Michael” aterrizó en el tercer puesto con 20 millones de dólares en el fin de semana largo. La biografía de Michael Jackson ya ha recaudado 782,4 millones de dólares. “Obsession” también superó a la nueva película de terror “Passenger”, un estreno de Paramount Pictures con Melissa Leo, que obtuvo una recaudación estimada de 8,7 millones de dólares en 2.534 ubicaciones. Se espera que gane 10,5 millones de dólares en sus primeros cuatro días. La película recibió malas reseñas tanto de la crítica (44% en Rotten Tomatoes) como del público (B- en Cinema Score).