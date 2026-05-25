Hugh Jackman y su novia dejan Nueva York entre rumores de aislamiento social

Hugh Jackman y Sutton Foster fueron vistos esta semana cargando maletas en una camioneta frente a su residencia en Manhattan, un hecho que ha desatado especulaciones sobre una posible mudanza definitiva. Según informó la revista australiana Woman’s Day, la pareja estaría cansada de las tensiones sociales derivadas del divorcio de Jackman y de una presunta percepción de rechazo en determinados círculos del espectáculo.

Las imágenes, tomadas en el barrio de West Village, muestran a Jackman y Foster en un ambiente discreto y sin realizar declaraciones públicas. Aunque no han confirmado oficialmente una salida de la ciudad, fuentes cercanas citadas por el medio australiano aseguran que el actor considera que Nueva York se ha convertido en un lugar incómodo tras la ruptura con Deborra-lee Furness, su esposa durante 27 años.

Jackman y Furness anunciaron su separación en 2023 e insistieron en que se trataba de un proceso amistoso centrado en proteger a su familia. Sin embargo, la posterior relación del actor con Sutton Foster, estrella de Broadway, ha generado un intenso escrutinio mediático que, según allegados, habría reabierto heridas que la expareja intentaba mantener en privado.

El supuesto detonante de la tensión habría ocurrido durante la Gala del Met, donde Nicole Kidman, actriz y amiga de larga data de Jackman, presuntamente ignoró a la pareja en la alfombra roja. No obstante, no existe confirmación oficial de ese episodio y la versión procede de reportes citados por medios de entretenimiento.

La percepción de un posible desaire ha alimentado rumores sobre un supuesto distanciamiento entre Jackman y varias figuras australianas del espectáculo. Fuentes citadas por Woman’s Day afirman que el actor sospecha que colegas como Naomi Watts y Russell Crowe se habrían alineado con su exesposa. Sin embargo, no se han reportado incidentes concretos que respalden esa versión más allá de testimonios anónimos.

“Hugh siente que el suelo se mueve bajo sus pies”, declaró una fuente anónima citada por la publicación.

Según esas mismas versiones, una de las principales preocupaciones del actor sería el impacto de la situación en Sutton Foster. Jackman estaría decidido a protegerla de lo que considera un trato injusto por parte de colegas y amigos con quienes anteriormente mantenía una relación cordial.

“Dice que todo se ha descontrolado mucho más allá de una ruptura normal”, añadió la fuente.

Pese a estas afirmaciones, ninguna de las versiones mencionadas ha sido verificada de forma independiente. Tampoco existen pruebas públicas de que Kidman haya ignorado deliberadamente a la pareja ni de que Watts y Crowe hayan tomado partido en la separación.

Paralelamente, Jackman enfrenta una disputa relacionada con una propiedad inmobiliaria. Se trata de un apartamento de lujo en West Village que comparte con Deborra-lee Furness. El inmueble fue puesto en venta en 2022 y, según los reportes disponibles, no ha encontrado comprador pese a que su precio se redujo de 57,5 millones de dólares australianos a 41,5 millones.

Este contexto de tensiones personales y dificultades inmobiliarias ha llevado a algunos observadores a especular que la posible salida de Jackman y Foster de Nueva York respondería a motivos más amplios que unas simples vacaciones. Entre las hipótesis planteadas figura la intención de iniciar una nueva etapa lejos de la presión mediática.

Por ahora, la pareja mantiene silencio. Sin declaraciones oficiales que confirmen una mudanza o expliquen sus planes, las especulaciones continúan ocupando titulares en medios internacionales, mientras Jackman y Foster parecen decididos a preservar su privacidad.