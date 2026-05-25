Niall Horan confiesa lo que sintió tras desintegración de One Direction: “Tenía miedo"

El paso de One Direction a una carrera en solitario representó un punto de inflexión para Niall Horan. En el podcast And the Writer Is.., el artista repasó las inseguridades y aprendizajes que acompañaron esa transición, además de recordar a Liam Payne y analizar cómo momentos clave, desde el éxito de Slow Hands hasta su participación en The Voice.

A lo largo de ese proceso, que incluyó la composición de un nuevo álbum y una gira internacional, el músico irlandés encontró una identidad propia apoyado por colaboradores como John Ryan y Julian Bunetta.

Según explicó, la autenticidad y el vínculo genuino con la música fueron esenciales para construir una trayectoria alejada de las fórmulas del pop masivo y sostener un mayor equilibrio entre su vida personal y profesional.

El artista de 32 años reconoció en el And the Writer Is.. podcast el temor que sintió al iniciar una carrera solista tras el fenómeno de One Direction: “Después de todo lo que había vivido, tenía miedo de que todo terminara ahí”.

Sin embargo, ver a sus ex compañeros componer canciones en solitario también funcionó como un impulso personal. “Definitivamente me encendió, me hizo querer hacerlo aún más. No quería quedarme afuera”, admitió.

A pesar de la presión por adaptarse al nuevo contexto musical y la demanda de más contenido, Horan subrayó: “Siempre me mantuve fiel a lo que creo que hago mejor. Podría haber seguido la corriente cuando cambió la música, pero preferí ser honesto con lo que surgía de mí”.

El artista sostuvo que nunca sintió que pudiera “vender” un estilo que no naciera de forma auténtica: “La gente se da cuenta cuando no eres genuino”. Por ello, sostuvo que su evolución fue gradual, marcada por una búsqueda de identidad sincera y el deseo de ofrecer música que realmente le represente.

Al analizar su regreso a los estudios y escenarios, Horan detalló que “terminé la última gira y quise volver al estudio rápido, cosa que no suelo hacer. Fue por el entusiasmo que sentí en 2024”.

Ese impulso creativo derivó en Dinner Party, su cuarto álbum de estudio, que presentará con la gira Dinner Party Live On Tour, una serie de conciertos prevista para recorrer el Reino Unido y Europa desde septiembre de 2026.

Sorprendido por la respuesta de sus seguidores, el músico irlandés afirmó haber vendido más entradas de lo esperado para espectáculos en todo el mundo, a pesar de años sin giras. “El público fue increíblemente leal y además trajimos nuevos fans. Nunca imaginé estar tocando para un millón de personas”, resaltó.

El intérprete también mencionó la necesidad de cuidar su bienestar tras cada concierto: “Después de los 90 minutos de show, me tomo el tiempo para descansar. Ahora todo recae sobre mi voz y mi energía, así que busco el equilibrio entre trabajo y vida personal”.

Uno de los momentos clave en la carrera solista de Horan fue “Slow Hands”. En la charla con Golan, el artista confesó que “no pensé que sería mi mayor éxito”.

La canción, creada en una sesión junto a Tobias Jesso Jr., no fue identificada como especial al instante: “No fue como si el día que la escribimos supiéramos que teníamos un hit. Pasaron semanas antes de que sintiéramos su potencial”.