Shakira: "Ahorita no tengo tiempo para el amor"

La cantante Shakira, quien está soltera desde que en 2022 terminó su larga relación con Gerard Piqué, padre de sus hijos Milan, de 13 años, y Sasha, de 11, aseguró que actualmente no tiene tiempo para una relación amorosa.
“Por ahora, nada de romance. No hay espacio ni tiempo en mi vida para eso. Tengo la agenda muy apretada”, puntualizó la colombiana en una entrevista reciente con The Times.
“Mis hijos son mi prioridad. Y mi carrera. Curiosamente, estoy enamorada de mi carrera como nunca antes. También estoy disfrutando de mi tiempo a solas”.
La intérprete, de 49 años, reflexionó sobre el momento oscuro de su vida que vivió tras separarse de Gerard, mientras su padre, William, estaba hospitalizado tras una grave caída. Afortunadamente, ahora se siente más fuerte gracias a esas experiencias.
“Estaba viviendo el momento más oscuro, cuando vi la disolución de mi familia. La familia que soñaba con conservar para siempre”, reconoció Shakira en la entrevista.
“He pasado por mucho dolor, pero quizás de una manera inesperada me ha hecho una persona más sabia, o al menos más fuerte. Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, y es cierto. Es asombroso descubrir que los humanos tenemos una resiliencia a la que podemos recurrir en cualquier momento de nuestras vidas”.
La cantante de “Inevitable” y “Acróstico” reconoció que, a través de las dificultades y el dolor, es como la gente suele descubrir su fortaleza.
“El sufrimiento a veces te hace mejor persona, te hace valorar a tus amigos y el apoyo”, acotó. “La vida a veces puede ser una mierda, pero también es hermosa y está hecha de luces y sombras”.
“Por eso, le agradezco a la vida cada momento, tanto los buenos como los malos, a quienes me han hecho sufrir porque se han convertido en mis maestros y me han enseñado valiosas lecciones”, añadió la también compositora.
También aseguró que, pese al dolor provocado, siempre estará agradecida con Gerard por el impacto que tuvo en su vida.
“Siempre guardaré esa gratitud en mi corazón hacia el padre de mis hijos y por haberme convertido en la madre que soy hoy”.