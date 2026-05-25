Shakira: "Ahorita no tengo tiempo para el amor"

Ciudad de México.

La cantante Shakira, quien está soltera desde que en 2022 terminó su larga relación con Gerard Piqué, padre de sus hijos Milan, de 13 años, y Sasha, de 11, aseguró que actualmente no tiene tiempo para una relación amorosa.

“Por ahora, nada de romance. No hay espacio ni tiempo en mi vida para eso. Tengo la agenda muy apretada”, puntualizó la colombiana en una entrevista reciente con The Times.

“Mis hijos son mi prioridad. Y mi carrera. Curiosamente, estoy enamorada de mi carrera como nunca antes. También estoy disfrutando de mi tiempo a solas”.

La intérprete, de 49 años, reflexionó sobre el momento oscuro de su vida que vivió tras separarse de Gerard, mientras su padre, William, estaba hospitalizado tras una grave caída. Afortunadamente, ahora se siente más fuerte gracias a esas experiencias.

“Estaba viviendo el momento más oscuro, cuando vi la disolución de mi familia. La familia que soñaba con conservar para siempre”, reconoció Shakira en la entrevista.