Khloé Kardashian revela que mandó a quitarle las garras a sus gatos y desata ola de críticas

Ciudad de México.

Khloé Kardashian fue criticada en internet después de admitir públicamente que sometió a sus gatos a una cirugía para retirarles las garras, una práctica considerada por especialistas y activistas como una forma de maltrato animal.

La revelación ocurrió durante un episodio de su podcast Khloé In Wonder Land, donde confesó sentirse arrepentida por haber tomado esa decisión con sus mascotas, Gray Kitty y Baby Kitty. Según explicó, actuó siguiendo recomendaciones equivocadas debido a su falta de experiencia cuidando gatos.

“Fui muy mal asesorada”, declaró la integrante del clan Kardashian-Jenner, asegurando que desconocía el impacto real del procedimiento.

La práctica, conocida como desungulación o declawing, consiste en amputar la última falange de cada dedo del gato para evitar el crecimiento de las uñas.

Organizaciones veterinarias y defensoras de animales han advertido durante años que no se trata de un simple corte de uñas, sino de una intervención quirúrgica dolorosa que puede generar secuelas físicas y emocionales permanentes.

De acuerdo con la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA), este procedimiento no suele ser médicamente necesario y puede provocar dolor crónico, problemas de movilidad, estrés y alteraciones en el comportamiento de los felinos.

Khloé Kardashian también reconoció que ahora vive preocupada por la seguridad de sus gatos, ya que perdieron su principal herramienta de defensa.

Incluso reveló que evita que se acerquen a las puertas de su casa por miedo a que escapen y no puedan protegerse.

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