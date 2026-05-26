Russell Crowe firma autógrafos de mala gana: "¡No me empujen!"

París, Francia.

Russell Crowe lanzó una dura advertencia a los fans reunidos frente al hotel donde se hospedaba en París, quienes estaban desesperados por conseguir un autógrafo.

La estrella de "Gladiator", de 62 años, les dio recientemente a los cazadores de autógrafos una serie de reglas, advirtiéndoles que abandonaría el encuentro improvisado si tan solo una persona se comportaba como un idiota.

"¿Me escuchan?", preguntó Crowe. "Quédense donde están, no me empujen. Yo iré a ustedes. Dejen espacio a todos".

“En cuanto alguien se comporta como un idiota, me largo”, continuó el actor. “¿Me entiendes?”

El intercambio de palabras de Crowe se ha vuelto viral, generando un debate sobre si la estrella de Hollywood se excedió. Sin embargo, numerosos usuarios de X salieron en su defensa.

“No lo culpo. Esa gente son unos buitres que solo se preocupan por sí mismos. Bien por él. Respeta los límites”, escribió un usuario de X.

“¿Sinceramente, esto no me pareció justo por parte de Russell? Puso límites, se quedó y firmó autógrafos. ¿Cuál es el problema?”, preguntó otro.

“Estaba estableciendo límites claros con la multitud”, dijo un tercero. “La gente se abalanzaba bastante, y aun así se tomó el tiempo de firmar autógrafos para los fans”.