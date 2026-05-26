Russell Crowe firma autógrafos de mala gana: "¡No me empujen!"

Russell Crowe lanzó una dura advertencia a los fans reunidos frente al hotel donde se hospedaba en París, quienes estaban desesperados por conseguir un autógrafo.
La estrella de "Gladiator", de 62 años, les dio recientemente a los cazadores de autógrafos una serie de reglas, advirtiéndoles que abandonaría el encuentro improvisado si tan solo una persona se comportaba como un idiota.
"¿Me escuchan?", preguntó Crowe. "Quédense donde están, no me empujen. Yo iré a ustedes. Dejen espacio a todos".
“En cuanto alguien se comporta como un idiota, me largo”, continuó el actor. “¿Me entiendes?”
El intercambio de palabras de Crowe se ha vuelto viral, generando un debate sobre si la estrella de Hollywood se excedió. Sin embargo, numerosos usuarios de X salieron en su defensa.
“No lo culpo. Esa gente son unos buitres que solo se preocupan por sí mismos. Bien por él. Respeta los límites”, escribió un usuario de X.
“¿Sinceramente, esto no me pareció justo por parte de Russell? Puso límites, se quedó y firmó autógrafos. ¿Cuál es el problema?”, preguntó otro.
“Estaba estableciendo límites claros con la multitud”, dijo un tercero. “La gente se abalanzaba bastante, y aun así se tomó el tiempo de firmar autógrafos para los fans”.
Crowe se encontraba en París con su novia de 42 años, Britney Theriot, y asistieron a la jornada inaugural del Abierto de Francia el domingo.
Para la ocasión, lució un elegante traje azul marino y chaleco gris, complementando su atuendo con corbata azul claro y gafas de sol.
Por su parte, Theriot optó por un blazer negro y camisa blanca, y lució joyas minimalistas, como un reloj llamativo.
Crowe, en un momento memorable, intentó atrapar una pelota de tenis durante el punto de partido entre Alexander Zverev y Benjamin Bonzi. Atrapó la pelota y se puso de pie con orgullo, mientras los demás aficionados aplaudían.
“¿No están entretenidos?”, gritó Crowe, haciendo referencia a la famosa escena de “Gladiator” donde el personaje del actor, Maximus, pronunció esa frase en el Coliseo.
@sevillamagazine #NOTICIA "En cuanto alguien sea un idiota, me voy". Russell Crowe para los pies de sus fans a la salida de un hotel en París donde les advierte que no se acerquen a él si quieren conseguir un autógrafo suyo. El protagonista de "Gladiator" es sin duda un hombre de carácter pero... ¿qué os parece su actitud con sus admiradores? #actualidad #sevillamagazine #russellcrowe #redessociales ♬ sonido original - Sevilla Magazine
Romance
El actor ganador del Óscar lleva saliendo con Theriot desde hace aproximadamente cinco años y medio. Los rumores de romance surgieron por primera vez en noviembre de 2020 cuando fueron vistos besándose durante un intenso partido de tenis.
En febrero de 2021, demostraron que su relación seguía viento en popa al ser vistos jugando al tenis juntos de nuevo en Australia.
En internet circularon rumores sobre la diferencia de edad entre la pareja; algunos incluso pensaban que Theriot era 30 años menor que la estrella de “Nuremberg”, antes de que él pusiera fin a las especulaciones.
“Es muy poco caballeroso hacer esto, pero mi querida Britney tiene 42 años. Yo tengo 61”, escribió en una publicación de X el pasado noviembre.