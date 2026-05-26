Fergie se reencuentra con Black Eyed Peas en los AMAs 2026

Las Vegas fue el escenario de uno de los momentos más emotivos de la noche del lunes en los American Music Awards 2026. Fergie reapareció junto a will.i.am, apl.de.ap y Taboo para recibir juntos, como los cuatro integrantes históricos de los Black Eyed Peas, el premio a la Mejor Canción del Recuerdo por “Rock That Body”, el éxito de 2010 que ha resurgido gracias a TikTok y las redes sociales.

La 52ª edición de los American Music Awards, transmitida por CBS desde el MGM Grand Garden Arena, reunió a grandes figuras de la música bajo la conducción de Queen Latifah.

Cuando los Black Eyed Peas fueron anunciados como ganadores de su categoría, el público estalló en aplausos al ver que Fergie también subió a la plataforma.

La cantante de 51 años tomó el micrófono durante el discurso de aceptación y dedicó el premio a los fans del grupo y, especialmente, a su hijo Axl, de 12 años, fruto de su relación con el actor Josh Duhamel.

“Qué momento”, dijo Fergie frente al público. “Quiero agradecer a todos los fanáticos por votar para que yo pueda estar aquí con mis amigos de toda la vida y hermanos, los Black Eyed Peas. En honor a esta canción especial, esta era, ‘Rock That Body’. Hay tantos recuerdos a lo largo del camino con esa canción”, expresó.

La intérprete de “Big Girls Don’t Cry” también destacó el papel de las plataformas digitales en el resurgimiento del tema. “Quiero agradecer a todos los que hicieron TikToks y videos en Instagram y que hicieron posible este momento para que mi hijo pusiera nuestra canción en su playlist”, destacó. “Finalmente puedo decir esto en televisión: ¡Hola, Axl! ‘Rock That Body’, ¡lo logramos!”

“Rock That Body” (2010) y los Black Eyed Peas son los primeros ganadores en una categoría creada para celebrar clásicos que dominaron la radio pop. Otros nominados de esta edición fueron “What’s Up?” de 4 Non Blondes y “Iris” de Goo Goo Dolls.

Fergie fue la vocalista principal de los Black Eyed Peas desde 2002 hasta 2018, año en que se separó del grupo para concentrarse en su carrera solista y en su faceta como mamá.

Su partida marcó el fin de una de las etapas más exitosas de la banda: juntos vendieron más de 80 millones de discos en todo el mundo y encabezaron tres veces el Billboard Hot 100 con “Boom Boom Pow” y “I Gotta Feeling” (ambas de 2009) e “Imma Be” (2010), de acuerdo con Us Weekly.

Tras su salida, will.i.am dejó en claro que Fergie tenía un lugar que nadie más podría ocupar en la historia del grupo. “En lo que respecta a reemplazar a Fergie, lo que la gente conoce como los Black Eyed Peas, nadie está reemplazando a Fergie”, declaró el productor en su momento.