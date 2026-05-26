Shia Labeouf es acusado de agresión tras altercado en New Orleans

El actor estadounidense Shia LaBeouf, de 39 años, fue acusado formalmente de tres cargos de agresión simple por un altercado ocurrido durante las celebraciones de Mardi Gras en Nueva Orleans.
Los señalamientos derivan de un presunto enfrentamiento registrado el 17 de febrero en las inmediaciones de un bar del Barrio Francés, de acuerdo con documentos judiciales presentados por la Fiscalía del Distrito de la Parroquia de Orleans.
En un principio, el actor enfrentaba 2 cargos, pero un tercero fue añadido días después, luego de una nueva detención realizada el 28 de febrero.
Según reportes policiales, la exestrella de Disney habría sido expulsada del establecimiento tras provocar disturbios; no obstante, presuntamente regresó poco después y atacó a otra persona antes de la llegada de las autoridades.
Testigos señalaron que LaBeouf se encontraba alterado, gritaba contra varias personas y lanzó comentarios homófobos durante el incidente.
Tras el altercado, el intérprete de Sam Witwicky en Transformers fue atendido por paramédicos debido a lesiones cuyo origen no fue precisado.
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Durante las celebraciones de Mardi Gras en Nueva Orleans, el actor Shia LaBeouf fue detenido tras verse involucrado en un altercado en un bar de la ciudad. De acuerdo con reportes locales, fue acusado de agresión y posteriormente quedó en libertad, a la espera de comparecer ante un juez. No es la primera vez que el protagonista de Transformers enfrenta este tipo de situaciones. A lo largo de los años ha protagonizado distintos episodios relacionados con riñas y conducta alterada en espacios públicos.♬ sonido original - Contexto Digital
Posteriormente, fue trasladado a un hospital y arrestado después de recibir el alta médica.
Semanas después, durante una audiencia judicial, un juez ordenó que LaBeouf ingresara a un programa de tratamiento por abuso de sustancias, se sometiera a pruebas antidoping y pagara una fianza de 100 mil dólares para permanecer en libertad mientras continúa el proceso legal.
Hasta el momento, las autoridades no han informado qué sanciones podría enfrentar el actor en caso de ser declarado culpable.