Shia Labeouf es acusado de agresión tras altercado en New Orleans

Estados Unidos.

El actor estadounidense Shia LaBeouf, de 39 años, fue acusado formalmente de tres cargos de agresión simple por un altercado ocurrido durante las celebraciones de Mardi Gras en Nueva Orleans.

Los señalamientos derivan de un presunto enfrentamiento registrado el 17 de febrero en las inmediaciones de un bar del Barrio Francés, de acuerdo con documentos judiciales presentados por la Fiscalía del Distrito de la Parroquia de Orleans.

En un principio, el actor enfrentaba 2 cargos, pero un tercero fue añadido días después, luego de una nueva detención realizada el 28 de febrero.

Según reportes policiales, la exestrella de Disney habría sido expulsada del establecimiento tras provocar disturbios; no obstante, presuntamente regresó poco después y atacó a otra persona antes de la llegada de las autoridades.

Testigos señalaron que LaBeouf se encontraba alterado, gritaba contra varias personas y lanzó comentarios homófobos durante el incidente.

Tras el altercado, el intérprete de Sam Witwicky en Transformers fue atendido por paramédicos debido a lesiones cuyo origen no fue precisado.