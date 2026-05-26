La historia detrás del Mundial de 1986 llega a Netflix con Diego Luna

'México 86', la nueva película protagonizada por Diego Luna, revivió en el actor mexicano su infancia, marcada por el terremoto de 1985 —considerado una de las mayores catástrofes naturales del país— y por la celebración del Mundial de México 1986, uno de los momentos más recordados del fútbol nacional. El estreno llega a poco más de dos semanas de la inauguración de la que será la tercera Copa del Mundo organizada por México.

"Es un México que tengo muy grabado y vivo en mi memoria. Tenía apenas seis años cuando pasó el terremoto. Hablar de 'México 86' es hablar de mi infancia y de mi primer acercamiento al fútbol. Una relación que empezó ahí y no ha terminado todavía", dijo este lunes Diego Luna, actor mexicano, a EFE con motivo del estreno de la cinta el próximo 5 de junio en Netflix.

Aunque se trata de uno de los mayores hitos del fútbol mexicano, gran parte de la población aún desconoce cómo el país logró convencer a la FIFA de otorgarle la organización del Mundial, después de que el máximo organismo del fútbol retirara la sede a Colombia debido a la grave crisis económica y al recrudecimiento del conflicto armado.

Por ello, Gabriel Ripstein, director del largometraje y reconocido por su participación en series como 'Narcos', decidió contar los entresijos que llevaron a México a albergar su segundo Mundial. Lo hace a través de una historia basada en hechos reales, protagonizada por el personaje ficticio Martín de la Torre, interpretado por Luna.