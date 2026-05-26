La historia detrás del Mundial de 1986 llega a Netflix con Diego Luna

'México 86', la nueva película protagonizada por Diego Luna, revivió en el actor mexicano su infancia, marcada por el terremoto de 1985 —considerado una de las mayores catástrofes naturales del país— y por la celebración del Mundial de México 1986, uno de los momentos más recordados del fútbol nacional. El estreno llega a poco más de dos semanas de la inauguración de la que será la tercera Copa del Mundo organizada por México.
"Es un México que tengo muy grabado y vivo en mi memoria. Tenía apenas seis años cuando pasó el terremoto. Hablar de 'México 86' es hablar de mi infancia y de mi primer acercamiento al fútbol. Una relación que empezó ahí y no ha terminado todavía", dijo este lunes Diego Luna, actor mexicano, a EFE con motivo del estreno de la cinta el próximo 5 de junio en Netflix.
Aunque se trata de uno de los mayores hitos del fútbol mexicano, gran parte de la población aún desconoce cómo el país logró convencer a la FIFA de otorgarle la organización del Mundial, después de que el máximo organismo del fútbol retirara la sede a Colombia debido a la grave crisis económica y al recrudecimiento del conflicto armado.
Por ello, Gabriel Ripstein, director del largometraje y reconocido por su participación en series como 'Narcos', decidió contar los entresijos que llevaron a México a albergar su segundo Mundial. Lo hace a través de una historia basada en hechos reales, protagonizada por el personaje ficticio Martín de la Torre, interpretado por Luna.
Regreso al cine mexicano
Con 'México 86', Luna vuelve al cine mexicano con una historia vinculada al fútbol, como ocurrió con 'Rudo y Cursi' (2008), junto a Gael García Bernal, aunque ahora en una etapa distinta de su carrera, tras consolidar una trayectoria en producciones internacionales.
"No siento que me haya ido a ningún lado. Lo que pasa es que la televisión se hizo presente y entre 'Narcos: México', 'Andor' y 'La Máquina' (2024) han sido ocho años de mi vida. Lo que me gusta son las historias que tienen principio y final y, si pueden durar dos horas o menos, mejor. Me gusta contar historias como aquellas con las que aprendí de cine como espectador", indicó Luna, de 46 años.
'México 86' retrata, según Ripstein, un país “aún no globalizado”, donde los partidos eran más accesibles para distintos sectores de la población y los aficionados podían adquirir entradas el mismo día de los encuentros.
“El fútbol cambió a partir del 86 y se convirtió en esta cosa gigantesca, donde probablemente el alcance global es exorbitantemente mayor de lo que era entonces, aunque también conlleva cierta inaccesibilidad”, afirmó Gabriel Ripstein, director de la película.
El cineasta se suma así a cuestionamientos sobre la organización del fútbol mundial expresados anteriormente por Gael García Bernal, quien criticó durante un discurso en el Festival de Cannes “la reputación de la FIFA”.
Para Luna, la cinta también aborda la transformación política del país durante los años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en un contexto de “un sistema político que ya se venía autodestruyendo” y que, según el actor, había perdido gran parte de su respaldo ciudadano, mientras la población se “sentía abandonada por el Estado”.
"El Mundial del 86 es un gran pretexto para asomarnos a esa complejidad social y política. Surge una respuesta comunitaria muy fuerte. En ese contexto se produce el desmoronamiento de un sistema que después se vuelve evidente en el 88", señaló Diego Luna.
'México 86' también podrá verse en salas seleccionadas del país hasta el 5 de junio, pocos días antes de la inauguración del próximo Mundial en el Estadio Banorte, con el partido entre México y Sudáfrica. El encuentro marcará el regreso de una Copa del Mundo a territorio mexicano cuatro décadas después.