Shakira dice que siempre sentirá gratitud hacia el padre de sus hijos

Ciudad de México.

Shakira no tiene tiempo para un romance, la cantante de 49 años se siente en su mejor etapa como cantante con su exitosa gira mundial "Las mujeres ya no lloran", la cual derivó de su separación de Gerard Piqué, el papá de sus hijos, a quien le dedicó unas palabras tras reflexionar el momento personal en el que ahora se encuentra.

La relación de pareja entre Shakira y Piqué terminó oficialmente en junio de 2022, después de más de una década juntos y dos hijos en común, Milan y Sasha.

La ruptura se convirtió en uno de los temas más mediáticos del espectáculo internacional debido a las versiones de infidelidad del exfutbolista con Clara Chía, su actual pareja.

A cuatro años de distancia del polémico momento de quien fuera una de las parejas más mediáticas, la colombiana volvió a dar de qué hablar hace poco por asumirse como madre soltera en el concierto que ofreció en Copacabana, y en una reciente entrevista con "The Times" le dedicó un mensaje a su ex Piqué.