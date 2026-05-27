María Antonieta de las Nieves: "Estuve muy grave"

Ciudad de México.

Para María Antonieta de las Nieves, de 79 años, no importa cuántos años más de vida le dé Dios, pero espera que el tiempo que le quede pueda seguir haciendo lo que más ama.

"Lo que él quiera, pero que me dejé como estoy ahorita, porque me siento tan bien, con tantas ganas de seguir trabajando, con tanta ilusión por lo que estoy haciendo, lo que Dios quiera dejarme es bienvenido", compartió la intérprete de La Chilindrina durante la inauguración de la exposición "Los Maestros del Doblaje", en las instalaciones de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), de la que fue madrina.

Para su funeral le hubiera gustado que la enterraran caracterizada como el personaje de El Chavo del 8 que le dio fama en Latinoamérica, aunque sus hijos se opusieron.

"Ya tengo la foto que van a poner, que va a estar en la iglesia, ahí estamos la Chilindrina y yo, porque el día que me vaya, ya se murió la Chilindrina", agregó.

En agosto del año pasado, la actriz vivió un momento complejo en su salud mientras ofrecía shows en un circo en Perú.

"Estuve muy grave hace poco tiempo. Me fui a Perú con una baja de potasio terrible, no podía hablar bien. No me explico cómo di tantas funciones (sus fechas eran del 25 de julio al 10 de agosto)".

"Fue una baja de sodio y de potasio por no tomar agua, y además me estaban dando muchas vitaminas, muchas medicinas, y tranquilamente me tomaba 19 pastillas diarias. Nunca he fumado, nunca he tomado, no conozco las drogas... Pero me drogué con tanta medicina", contó.