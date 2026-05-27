¿Por qué todos los Minions son masculinos?

Son amarillos, hablan un idioma imposible de descifrar y llevan décadas conquistando pantallas de todo el mundo. Pero hay una característica de los Minions que pasó años sin una explicación oficial: todos son masculinos. Ni una sola figura femenina entre las filas de las criaturas más populares de la franquicia Mi villano favorito.

La pregunta circuló entre los seguidores de la saga durante años, hasta que Pierre Coffin, el director y creador de los personajes, la respondió en una entrevista con The Wrap en 2015 de una manera tan simple como desconcertante.

La respuesta fue tan directa como sorprendente. “Viendo lo tontos y estúpidos que suelen ser, simplemente no podía imaginarme a los Minions siendo chicas”, declaró Coffin al medio estadounidense.

La explicación, recogida también por The Guardian, volvió a poner sobre la mesa una pregunta que acompañó a la franquicia de Illumination desde sus inicios.

Los Minions debutaron como personajes secundarios en Mi villano favorito (2010), la primera entrega de la saga, donde trabajaban como secuaces del villano Gru, interpretado por Steve Carell.

Su lenguaje caótico, su comportamiento impredecible y sus personalidades simples los convirtieron rápidamente en los elementos más reconocibles de la franquicia. Con el tiempo, dejaron de ser figuras de fondo para convertirse en protagonistas de sus propias películas.

Coffin, quien también presta su voz a los tres Minions principales, explicó previamente a The Guardian que el idioma de estas criaturas no pertenece a ninguna lengua en particular.

“Es un galimatías. Es una mezcla de todos los idiomas del mundo y se trata de encontrar un ritmo y una melodía mágicos que hagan que el sinsentido tenga sentido”, señaló.

Los nombres de los personajes tampoco fueron elegidos al azar. Según declaró Coffin a The Wrap, Kevin fue concebido como una figura de liderazgo, Stuart apunta a una personalidad más perezosa, y Bob remite a la idea de ser pequeño. Otros nombres reconocibles dentro del universo son Otto, Dave y Tim.

A pesar de que los Minions son todos masculinos, la franquicia integra un número considerable de personajes femeninos.

En Mi villano favorito, Julie Andrews da voz a Marlena, la madre de Gru, mientras que Miranda Cosgrove interpreta a Margo, una de las hijas adoptivas del protagonista. Kristen Wiig encarna a Lucy Wilde, agente de la Liga Antivillanos que se incorpora a la familia de Gru.

En Minions (2015), Sandra Bullock da vida a la villana Scarlet Overkill. La segunda entrega de los Minions en solitario, Minions: nace un villano (2022), incorporó a Taraji P. Henson como líder de los Vicious 6 y a Michelle Yeoh en el papel de Master Chow, instructora de artes marciales.

La primera película de la saga Minions recaudó más de 620 millones de dólares en todo el mundo según The Guardian, lo que la situó como el cuarto filme más taquillero de ese año. El reparto contó, además, con las voces de Jon Hamm y Sandra Bullock.

La franquicia prepara ahora su próxima entrega: Minions & Monsters, dirigida por Coffin y con guion de Brian Lynch, producida por Illumination y distribuida por Universal Pictures.