Miss Universo 2026: así comenzó la agenda de Luisa Pineda en Puerto Rico

Entre entrevistas, recorridos y encuentros con seguidores, Luisa Pineda ya comenzó a vivir la experiencia de Miss Universo en Puerto Rico.
¡Rumbo a Puerto Rico! Hoy comienza una nueva aventura que recibo con muchísima ilusión, emoción y, sobre todo, gratitud. Partir desde Honduras llevando conmigo nuestra bandera es un orgullo que no se puede describir con palabras, posteo en sus redes sociales la reina de belleza originaria de San Francisco de Yojoa.
Después de meses de preparación, Luisa Pineda finalmente aterrizó en Puerto Rico para representar a Honduras en Miss Universo. Su llegada marca el inicio de una de las experiencias más importantes de su carrera.
Una de las primeras actividades de Luisa fue su participación en programas de televisión puertorriqueños, la hondureña visitó las instalaciones de WAPA TV, donde participó en sesiones fotográficas, entrevistas y actividades promocionales relacionadas con Miss Universo.
La agenda de Luisa ha incluido encuentros con periodistas, presentadores e influencers interesados en conocer más sobre la representante de Honduras y su historia personal.
En cada actividad, Luisa ha llevado consigo los colores y el nombre de Honduras, destacando el compromiso que siente por representar al país en el escenario internacional.
La reina de belleza ha aprovechado cada espacio para conocer un poco más de la isla anfitriona mientras cumple con las actividades previas al certamen internacional.
A través de redes sociales, la reina de belleza ha compartido momentos de su experiencia en Puerto Rico, permitiendo que sus seguidores la acompañen paso a paso en esta aventura.
Durante una coincidencia en Puerto Rico, Luisa Pineda compartió un ameno momento con Josué Barreto, de Barreto El Show, donde la conversación giró alrededor del aporte de Banda Blanca a la música centroamericana y su reconocimiento más allá de Honduras.
Con una agenda cada vez más activa y el respaldo de miles de hondureños, Luisa Pineda se prepara para dejar huella en Puerto Rico, demostrar por qué es una de las representantes más seguidas por el público nacional y desde ya comparte actividades con otras reinas de belleza.
A pocos días de su llegada a Puerto Rico, Luisa Pineda ya ha protagonizado varios momentos destacados en medios de comunicación y redes sociales, consolidándose como una de las representantes latinoamericanas que más interacción ha generado entre los seguidores del certamen.
Entre nuevas experiencias, entrevistas y momentos inolvidables, Luisa Pineda comienza a escribir un nuevo capítulo en su historia rumbo a Miss Universo 2026. Desde Puerto Rico, la representante hondureña lleva consigo el orgullo de un país que sigue de cerca cada paso de su participación.