Sedesol y UNFPA lanzan programa para prevenir embarazos en adolescentes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

La estrategia busca fortalecer el desarrollo integral de las participantes mediante la creación de espacios seguros comunitarios, clubes de desarrollo y redes de mentoría, con el propósito de impulsar habilidades para la vida, el liderazgo y la construcción de proyectos personales.

El programa tendrá una duración de 19 meses y contempla la atención directa de unas 600 niñas y adolescentes , con edades entre los 8 y 17 años, además de beneficiar de forma indirecta a aproximadamente 3,000 personas en nueve municipios priorizados de siete departamentos, donde se registra una mayor incidencia de embarazos en menores.

La Secretaría de Desarrollo Social ( Sedesol) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas ( UNFPA ) firmaron este jueves un convenio de cooperación para poner en marcha el proyecto "Sembrando Futuros: Adolescentes que Transforman Honduras", una iniciativa orientada a prevenir los embarazos en adolescentes, reducir la deserción escolar y combatir la violencia en comunidades vulnerables del país.

Las autoridades indicaron que el proyecto pretende convertir a Honduras en un referente regional en la prevención del embarazo adolescente, la reducción de la deserción escolar y la atención de la violencia basada en género, mediante un modelo de intervención comunitaria.

La inversión destinada para esta iniciativa supera los 7.6 millones de lempiras, con una contraparte de Sedesol, que liderará la articulación territorial del programa en alianza con el Despacho de la Primera Dama, Lissette del Cid de Asfura.

Las acciones se implementarán inicialmente en los municipios de Yoro (Yoro), Limón (Colón), San Esteban y Patuca (Olancho), Dolores (Intibucá), La Iguala (Lempira), Naranjito y Nueva Frontera (Santa Bárbara), además de San José de Comayagua, con la posibilidad de extender el programa a otras zonas del país.

El proyecto también contempla la creación de redes de mentoras comunitarias, comunidades protectoras y mesas de incidencia juvenil, con el objetivo de fortalecer la participación de las familias, líderes locales e instituciones en la protección de la niñez y adolescencia.

La titular de Sedesol, Fátima Juárez, explicó que la iniciativa responde a la preocupación por el aumento de los embarazos en menores de edad.

"Estamos preocupados por embarazos en menores y estamos trabajando con diferentes instituciones sobre embarazos en adolescentes", expresó la funcionaria.

Juárez agregó que la estrategia también incorpora acciones dirigidas a prevenir distintos tipos de violencia que afectan a las adolescentes.

"Este proyecto se va a trabajar también con el tema de violencia", afirmó.

La secretaria destacó que el programa busca brindar a las participantes herramientas para construir su proyecto de vida y desarrollarse en entornos seguros.

"Esta es una oportunidad para nuestras niñas y ya vamos a iniciar la intervención en los territorios para que las menores puedan decir sus sueños, qué pretenden y cómo quieren sentirse seguras", manifestó.

Por su parte, el representante de UNFPA en Honduras, Iván Castellanos, señaló que el embarazo en adolescentes tiene consecuencias que afectan el futuro de miles de niñas y sus comunidades.