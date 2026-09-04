Capturan a hondureño por supuesto ataque sexual contra mujer de 77 años en Florida

Florida, Estados Unidos. Un hondureño de 24 años fue detenido en el condado de Polk, Florida, Estados Unidos, señalado por las autoridades de haber ingresado a la vivienda de una mujer de 77 años y haberla sometido a un violento ataque, que incluyó una presunta agresión sexual. El detenido fue identificado como Axel Antonio Espinal Herrera, quien, de acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Polk (PCSO), enfrenta varios cargos criminales y quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

La investigación comenzó durante la madrugada del sábado, cuando la víctima, residente en Mulberry, despertó alrededor de las 4:00 de la mañana al escuchar un ruido dentro de su vivienda. Según el relato proporcionado a los investigadores, el hombre ingresó a su habitación, la despojó de su ropa por la fuerza y la agredió sexualmente. Cuando la mujer intentó escapar, el sospechoso presuntamente la golpeó en el rostro. La víctima logró dirigirse hacia la entrada principal mientras el hombre se encontraba en el baño, pero, según el informe policial, el sospechoso la alcanzó, la arrastró nuevamente hacia el interior de la vivienda y la estranguló antes de huir del lugar. Tras el ataque, la mujer pidió ayuda y notificó a las autoridades. Los detectives iniciaron entonces un recorrido por el vecindario para localizar testigos y obtener información que permitiera identificar al responsable. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante las diligencias, los investigadores entrevistaron a dos personas que se encontraban en una vivienda de la zona. Un tercer hombre permanecía en el baño y, cuando posteriormente salió para hablar con los agentes, los detectives determinaron que sus características físicas coincidían con la descripción proporcionada por la víctima.