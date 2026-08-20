SDE digitaliza trámites para hacerlos más ágiles, transparentes y accesibles

A través de la plataforma, los usuarios podrán gestionar de manera digital las solicitudes para la obtención y autorización de<b> registros de licencias</b>, mientras que la información de los diferentes registros estará disponible para consulta gratuita. La transformación permitirá reducir pasos y tiempos de gestión y facilitar el acceso a información para empresas, instituciones públicas, entes fiscalizadores y ciudadanía en general.La <b>Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras</b> regula las relaciones comerciales y contractuales entre empresas nacionales y extranjeras y las personas naturales o jurídicas que las representan, distribuyen sus productos o gestionan la colocación de órdenes de compra en el país.