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SDE digitaliza trámites para hacerlos más ágiles, transparentes y accesibles

La transformación permitirá reducir pasos y tiempos de gestión y facilitar el acceso a información para empresas, instituciones públicas, entes fiscalizadores y ciudadanía en general

  • Actualizado: 20 de agosto de 2026 a las 10:00 -
  • Agustín Lagos
SDE digitaliza trámites para hacerlos más ágiles, transparentes y accesibles

Con el registro en línea, los entes fiscalizadores y contralores podrán acceder de manera más oportuna a información de respaldo.

Tegucigalpa

La Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), a través de la Dirección General de Sectores Productivos, y el Sistema de Servicios Ciudadanos en Línea, hará posible la gestión digital de las solicitudes de licencias y consulta gratuita del registro de representantes, distribuidores y agentes.

Con esta acción se busca reducir tiempos, costos y burocracia. Además, facilitar el acceso a servicios públicos más ágiles, eficientes y transparentes.

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A través de la plataforma, los usuarios podrán gestionar de manera digital las solicitudes para la obtención y autorización de registros de licencias, mientras que la información de los diferentes registros estará disponible para consulta gratuita.

La transformación permitirá reducir pasos y tiempos de gestión y facilitar el acceso a información para empresas, instituciones públicas, entes fiscalizadores y ciudadanía en general.

La Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras regula las relaciones comerciales y contractuales entre empresas nacionales y extranjeras y las personas naturales o jurídicas que las representan, distribuyen sus productos o gestionan la colocación de órdenes de compra en el país.

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Actualmente, la SDE registra 3,591 licencias vigentes: 2,102 corresponden a distribuidores, 1,002 a representantes, 149 a agentes y 338 al Régimen Especial establecido en el marco del CAFTA-RD.

Las licencias establecen, entre otros aspectos, los productos o servicios comprendidos, los derechos otorgados, incluyendo la exclusividad cuando corresponda, el período de vigencia y la jurisdicción aplicable.

Con el registro en línea, los entes fiscalizadores y contralores podrán acceder de manera más oportuna a información de respaldo.

Asimismo, las instituciones públicas, el sector empresarial y comercial y la ciudadanía podrán consultar gratuitamente información sobre representantes, distribuidores y agentes registrados, fortaleciendo la transparencia y el acceso a la información.

La digitalización también fortalece los mecanismos de control asociados a la ley, ya que únicamente los representantes, distribuidores y agentes debidamente inscritos pueden acogerse a sus disposiciones.

La Administración Aduanera verifica esta condición al momento de las importaciones, mientras que otros entes contralores contribuyen a garantizar el cumplimiento del marco legal.

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Redacción web
Agustín Lagos

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