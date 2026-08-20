SDE digitaliza trámites para hacerlos más ágiles, transparentes y accesibles

Tegucigalpa

La Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), a través de la Dirección General de Sectores Productivos, y el Sistema de Servicios Ciudadanos en Línea, hará posible la gestión digital de las solicitudes de licencias y consulta gratuita del registro de representantes, distribuidores y agentes. Con esta acción se busca reducir tiempos, costos y burocracia. Además, facilitar el acceso a servicios públicos más ágiles, eficientes y transparentes.

A través de la plataforma, los usuarios podrán gestionar de manera digital las solicitudes para la obtención y autorización de registros de licencias, mientras que la información de los diferentes registros estará disponible para consulta gratuita. La transformación permitirá reducir pasos y tiempos de gestión y facilitar el acceso a información para empresas, instituciones públicas, entes fiscalizadores y ciudadanía en general. La Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras regula las relaciones comerciales y contractuales entre empresas nacionales y extranjeras y las personas naturales o jurídicas que las representan, distribuyen sus productos o gestionan la colocación de órdenes de compra en el país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse