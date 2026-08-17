Conductor sobrevive de milagro tras caer del puente en construcción de Brisas de Expocentro

San Pedro Sula, Cortés.

Un conductor sobrevivió tras caer con su carro desde el puente de Brisas de Expocentro, en San Pedro Sula, Cortés, durante la madrugada de este lunes 17 de agosto. El accidente se registró alrededor de la 1:00 de la madrugada, cuando el automóvil terminó fuera de la estructura en construcción y cayó al río Bermejo. De acuerdo con el relato de Rigoberto Avelar, guardia de seguridad que vigila la maquinaria de la obra, el vehículo circulaba por el sector cuando impactó contra una de las bases del puente.

El vigilante aseguró que, al percatarse de lo ocurrido, intentó advertir al conductor sobre el peligro de continuar avanzando por una zona que permanece inconclusa. Sin embargo, según su testimonio, el hombre aceleró y poco después perdió el control del automóvil, que terminó cayendo desde el puente hasta el río Bermejo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Avelar relató que se sorprendió al observar que el conductor logró salir del vehículo aparentemente sin lesiones, pese a la caída. El hombre posteriormente llamó a sus familiares, quienes llegaron al lugar para recogerlo. El guardia consideró que el conductor podría haber estado bajo los efectos del alcohol al momento del accidente. Esta versión, sin embargo, no ha sido confirmada por las autoridades y deberá ser determinada mediante las investigaciones correspondientes.

El percance vuelve a generar preocupación por las condiciones de seguridad en el puente de Brisas de Expocentro, una infraestructura que permanece en construcción desde hace más de un año. El puente gemelo de Las Brisas de Expocentro colapsó en junio de 2025 como consecuencia de las fuertes lluvias registradas en ese momento. Desde entonces, la obra no ha sido concluida.