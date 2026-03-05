Vecinos alertan por ola de robos y accidentes en puente Las Brisas

San Pedro Sula, Honduras

A casi un año del colapso del puente de Las Brisas y un mes de iniciados los trabajos de reconstrucción los sampedranos advierten que el peligro en la zona va más allá de los accidentes.

Mientras dos personas han muerto tras incidentes ocurridos en el lugar, vecinos denuncian que la oscuridad, la falta de señalización y la escasa vigilancia policial tienen al sector vulnerable a asaltos y robos.

“Deberían estar pendientes, ya que en el vado de Expocentro se están robando motos y asaltando”, reaccionó Nancy Paniagua al conocer que dos personas han perdido la vida en el puente colapsado de Las Brisas, debido a la falta de señalización e iluminación.

LA PRENSA informó que la madrugada del 28 de febrero de 2025, Alex Roberto Ardón murió cuando la motocicleta en la que viajaba impactó contra una de las bases de concreto del puente colapsado en la colonia Las Brisas.

Posteriormente, una conductora de un turismo cayó al vacío en el mismo puente, y dos meses después Orlando Gonzalo Alvarenga, de 42 años, sufrió un accidente similar en motocicleta, cayendo al vacío y perdiendo la vida.

Los tres sucesos ocurrieron en un período de ocho meses, tiempo durante el cual el puente ha permanecido colapsado y con el paso vehicular cerrado.

Los ciudadanos reaccionaron ante la información publicada y denunciaron que, además de los accidentes, están expuestos a robos y asaltos, ante la nula presencia policial, la falta de señalización y la ausencia de iluminación en la zona.

Los sampedranos expresan su preocupación en los comentarios. “A tres meses de la feria de San Pedro Sula y nada de señales en el puente; esos días, el tráfico alrededor de Expocentro será imposible. Poca gente se ve trabajando”, comentó July Diaz.