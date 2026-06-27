San Pedro Sula, el motor económico de Honduras con más de 900,000 habitantes

San Pedro Sula, Honduras

San Pedro Sula, más que ser la segunda ciudad más poblada con unos 900,000 habitantes, sigue siendo un polo económico de Honduras en constante crecimiento gracias al dinamismo de hombres y mujeres que todos los días se levantan con una actitud positiva. Este sábado 27 de junio, la ciudad celebra 490 años de fundación, entre retos y avances positivos.

Este centro neurálgico del valle de Sula, con una población cercana a los 2,000,000 de personas, sigue trayendo y albergando empresas de diferentes giros, escuelas y colegios y cientos de miles de negocios emprendidos por personas de todas las edades, principalmente jóvenes. En 2026, la ciudad cuenta con más de 10 universidades; entre ellas, la Unah-vs, Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), Unitec, Usap y Ucenm, que suman alrededor de 25,000 estudiantes matriculados en ingenierías, negocios, tecnología y ciencias de la salud y otras carreras.

Los egresados de estas universidades, en su mayoría, son actores del desarrollo de cientos de empresas que producen artículos para el consumo nacional o para exportar u ofrecen servicios o son parte del sector logístico. Después de la pandemia ha habido un resurgimiento notable en San Pedro Sula en el sector de construcción vertical; es decir, un nuevo auge inmobiliario con decenas de edificios altos en construcción o en fase de planificación que confirma que esta ciudad continúa siendo de un lugar atractivo para el capital y las personas. El 95% de la población del municipio de San Pedro Sula vive en el área urbana, mientras solamente el 5% en el área rural. El 53% está compuesto por el sexo femenino, un menor porcentaje, el 47%, por el sexo masculino.