  1. Inicio
  2. · San Pedro

San Pedro Sula, el motor económico de Honduras con más de 900,000 habitantes

Más allá de ser la segunda ciudad más poblada de Honduras, San Pedro Sula es el centro neurálgico del valle de Sula, que con sus exportaciones impulsa la economía

  • Actualizado: 27 de junio de 2026 a las 06:44 -
  • Juan Carlos Rivera
San Pedro Sula, el motor económico de Honduras con más de 900,000 habitantes

La inversión inmobiliaria, principalmente en torres de varios niveles, supera los $1,000 millones.

 Fotos drone: Franklin Muñoz/LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

San Pedro Sula, más que ser la segunda ciudad más poblada con unos 900,000 habitantes, sigue siendo un polo económico de Honduras en constante crecimiento gracias al dinamismo de hombres y mujeres que todos los días se levantan con una actitud positiva.

Este sábado 27 de junio, la ciudad celebra 490 años de fundación, entre retos y avances positivos.

Así disfrutaron del juzgamiento de la raza Brahman en la Expo Agas 2026

Este centro neurálgico del valle de Sula, con una población cercana a los 2,000,000 de personas, sigue trayendo y albergando empresas de diferentes giros, escuelas y colegios y cientos de miles de negocios emprendidos por personas de todas las edades, principalmente jóvenes.

En 2026, la ciudad cuenta con más de 10 universidades; entre ellas, la Unah-vs, Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), Unitec, Usap y Ucenm, que suman alrededor de 25,000 estudiantes matriculados en ingenierías, negocios, tecnología y ciencias de la salud y otras carreras.

Tras la pandemia, San Pedro Sula experimenta un auge inmobiliario que denota más inversión.

Tras la pandemia, San Pedro Sula experimenta un auge inmobiliario que denota más inversión.

Los egresados de estas universidades, en su mayoría, son actores del desarrollo de cientos de empresas que producen artículos para el consumo nacional o para exportar u ofrecen servicios o son parte del sector logístico.

Después de la pandemia ha habido un resurgimiento notable en San Pedro Sula en el sector de construcción vertical; es decir, un nuevo auge inmobiliario con decenas de edificios altos en construcción o en fase de planificación que confirma que esta ciudad continúa siendo de un lugar atractivo para el capital y las personas.

El 95% de la población del municipio de San Pedro Sula vive en el área urbana, mientras solamente el 5% en el área rural. El 53% está compuesto por el sexo femenino, un menor porcentaje, el 47%, por el sexo masculino.

Ingreso promedio por persona ocupada es de L13,433 en San Pedro Sula, según cifras hasta julio de 2025 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En todo el país, el ingreso promedio es de L9,682.

Ingreso promedio por persona ocupada es de L13,433 en San Pedro Sula, según cifras hasta julio de 2025 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En todo el país, el ingreso promedio es de L9,682.

Según el Directorio de Establecimientos Económicos 2024, publicado por INE en enero de 2026, ese año el departamento de Cortés tenía 44,367 establecimientos. De esos, 19,533 eran de San Pedro Sula.

En San Pedro Sula, la población tiene un promedio de 9.8 años de estudios. Los hombres tienen en promedio 10 años y las mujeres 9.7 años. En el país, el promedio es de 8.2 años de escolaridad (INE, 2025).

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Juan Carlos Rivera
Juan Carlos Rivera
juan.rivera@laprensa.hn

Licenciado en periodismo (Universidad Nacional Autónoma de Honduras), máster en finanzas (Universidad Tecnológica Centroamericana), máster en dirección empresarial con orientación en gerencia de competencias directivas (Universidad Europea de Madrid). Más de 25 años en periodismo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias